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竹縣成年禮潮味十足 900青少年迎成年戴「潮流冠帽」

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣今辦成年禮，邀請從娛樂線記者轉職YouTuber的斜槓青年關韶文開講，為青年注入正能量。圖／縣府提供
新竹縣今辦成年禮，邀請從娛樂線記者轉職YouTuber的斜槓青年關韶文開講，為青年注入正能量。圖／縣府提供

新竹縣連續3年辦成年禮，今年活動今天在綠世界生態農場登場，象徵青少年跨向成年，成為社會一員的儀式，全縣總計10所高中職、900名16至18歲青少年共襄盛舉，新竹縣長楊文科循古禮為各校代表學生戴上「潮流冠帽」，並安排YouTuber名人關韶文開講、戶外闖關等活動，讓青少年迎接人生新里程。

楊文科說，今年是縣府第3年舉辦成年禮活動，展現對年輕人的重視，希望成年禮的活動不僅是形式，更能帶領青年學子感受、反思，為青年帶來啟發和成長才是這個活動最大的目的。

縣府教育局表示，今年不同於往年的正宗古禮，特別設計潮流冠帽，更推出Facebook主題濾鏡，讓學生們可以透過線上及線下互動，為傳統儀式注入創新能量；這次活動也結合自然環境特色，辦理5個戶外闖關活動關卡，涵蓋在地文化傳承、成年必修知識，以及自我未來期許等面向，讓青少年透過遊戲互動，為成年做全方位準備。

活動亮點之一還邀請從娛樂線記者轉職YouTuber的斜槓青年關韶文參加，透過他自身擔任作家、歌手、YouTuber等經驗勉勵在場青年，「不活別人規定的樣子，只做我自己最快樂的樣子」、「不要羨慕別人花開的好，要讓自己花開的好」，為青年注入正能量。

參與活動的仰德高中學生莊詠泰興奮地表示，成年禮非常好玩、有趣，在闖關中可以一邊親近大自然與動物，一邊認識其他學校的同學，開心迎接成年階段。參與活動的學生可獲得成年禮證書及主題紀念品，還可抽Apple watch、Marshall 藍牙音箱等，開心迎向成年。

新竹縣長楊文科（左）循古禮為各校代表學生戴上「潮流冠帽」。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科（左）循古禮為各校代表學生戴上「潮流冠帽」。圖／縣府提供
新竹縣連3年舉辦成年禮，今年共計10所高中職、900名16至18歲青少年共襄盛舉。圖／縣府提供
新竹縣連3年舉辦成年禮，今年共計10所高中職、900名16至18歲青少年共襄盛舉。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科（中）循古禮為各校代表學生戴上「潮流冠帽」。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科（中）循古禮為各校代表學生戴上「潮流冠帽」。圖／縣府提供

青年 YouTuber

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