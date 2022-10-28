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大溪低碳轉運站讓停車格大減 環保局年底評估是否遷址

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園利用大溪停二停車場空間，設置桃園大溪低碳寧靜轉運站，不過市議員陳治文接獲陳情，因轉運站的設置讓停車位減少，造成居民及遊客不便。圖／市議員陳治文提供
桃園利用大溪停二停車場空間，設置桃園大溪低碳寧靜轉運站，不過市議員陳治文接獲陳情，因轉運站的設置讓停車位減少，造成居民及遊客不便。圖／市議員陳治文提供

桃園利用大溪停二停車場設置低碳寧靜轉運站，讓物流車在此卸貨，改由電動車在老城區內送貨，不過市議員陳治文接獲陳情，因轉運站設置讓停車位減少，造成居民及遊客不便，希望能遷址；桃市環保局表示，年底將納廣大溪老城區居民意見，評估後決議。

桃市府交通局停車管理工程科說，待環保局確定搬遷計畫，會再重新規畫40格停車空間。

大溪低碳寧靜轉運站2020年底啟用，與各家物流業者合作，讓大溪老城區貨物將先運至轉運站卸貨後，再改用電動貨車或油電車等低碳運具配送至商家，完成最後一哩路的物流配送，不過這樣的美意卻造成居民的不便。

市議員陳治文表示，附近居民對於轉運站的良善立意相當支持，不過原先的停車位瞬間消失數十格，讓假日大量遊客湧入苦無停車空間，不斷在老城區裡繞行，形成另一種交通亂象，因此希望相關單位將轉運站移至月眉停車場或是其餘空間，給民眾便利、也對觀光小城環保加分。

環保局指出，關於民眾反映的相關問題，環保局將於年底通盤納廣大溪老城區居民意見，評估低碳轉運站轉移更佳位置，讓普濟路公有停車場使用，不過一切事宜都有待多方評估決議。

交通局也說，大溪老街內低碳轉運站用地地方民眾希望變更為一般停車場使用，交通局評估該用地應可設置40席汽車格，但該土地是否作停車使用，應視環保局最後決議再規畫。

設置桃園大溪低碳寧靜轉運站，讓數十格停車格消失，居民希望能搬遷，桃市府環保局表示，將於年底通盤納廣大溪老城區居民意見，評估低碳轉運站轉移更佳位置。圖／市議員陳治文提供
設置桃園大溪低碳寧靜轉運站，讓數十格停車格消失，居民希望能搬遷，桃市府環保局表示，將於年底通盤納廣大溪老城區居民意見，評估低碳轉運站轉移更佳位置。圖／市議員陳治文提供

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