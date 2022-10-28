迎接航空產業復甦 桃園機場智慧優化營運效率

桃園機場公司今日與工業技術研究院舉辦「智慧化服務試辦計畫成果交流」，與國內資通訊業者合作，以機場為試驗場域，導入相關應用服務進行概念性驗證（Proof of Concept,POC），邀請參與試作業者針對「提升機場安全之系統應用」、「航空貨運集散站陸側出口碼頭快速入倉」兩項POC案試辦情形進行交流，後續相關數據與發現將作為機場公司進一步調整推動之參考，以提升機場營運效率與服務品質，逐步實踐機場智慧化願景。

機場公司總經理范孝倫表示，隨著各國邊境陸續解封，桃園機場9月旅客運量逾47萬、增幅達571％，機場公司積極為後疫情時代營運需求佈局準備，持續導入智慧化管理提升營運效率。智慧機場從能源管理、資安監控、交通吞吐量到數位人才培育等面向多元，機場公司除了提升機場效能外，也願意協助國內業者曝光創新技術與應用，期望桃園機場能成為整合公私資源的最佳示範場域。

工研院副所長蔣村杰指出，物聯網、AI與通訊技術有助於優化機場的場域管控。此次透過此次的測試，廠商可以將其產品與服務落實到場域，機場公司也可藉此評估技術成熟度，未來有機會持續測試，甚至發展出更多原創或獨創的應用。

機場公司持續推動機場智慧化各項創新服務，繼去年完成4項旅客服務創新應用測試後，今年則由台灣資料科學、雲守護安控、奇雲國際與關貿網路等4家業者，針對提升航廈安全及貨運站管理效率為主題進行試作。POC執行成果屬短期階段性測試，其驗證過程所得到之技術數據、利害關係人意見等回饋資料，將成為未來相關作業之重要參考。

航廈安全部份以掌握異常狀況為出發點，台灣資料科學於第一航廈整合人流資訊流天線、毫米波雷達與影像辨識技術，針對空間中有人員異常逆行、爬高或在特殊設備前逗留時進行即時偵測，並在5秒內發報告警；雲守護安控則在第二航廈導入AI功能，在車道口、爬梯等處實作入侵、停留及跌倒偵測等3種項目，當偵測到上述異常動作，系統亦會在5秒內發報告警，實測結果精準度可達92%。上述相關測試數據和經驗，也有助機場公司評估安控部署和優化通報決策流程。