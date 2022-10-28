颱風奈格影響 2022桃園萬聖城延後開幕
桃園市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿表示，颱風奈格影響，原訂明天在桃園藝文廣場開幕的2022桃園萬聖城延後到11月2日舉辦，並延長到11月10日閉幕，明天改成「試點燈」方式。
觀旅局說，明天魔術秀延期，但原樣之夜演唱會照常舉辦；10月30日到11月1日的現場動畫秀、裝置物及表演活動也延期，相關活動調整可注意桃園萬聖城活動官網。
觀旅局表示，桃園萬聖城活動期間，假日中午12時、平日下午4時開城，晚間都對外服務到10時。
觀旅局說，今年桃園萬聖城主題為「驚魂馬戲團」，會場從桃園藝文廣場到同德五街藝文大道，布展設計以寵物和馬戲團表演為發想，利用角色設計大型裝置藝術「馬戲團迎賓入口」、「巨耳兔的詛咒世界」、「蝙蝠的顛倒世界」、「萬聖小屋」和「主舞台-驚魂馬戲棚」。
觀旅局表示，活動期間平日晚間7時開始有不同主題活動，位於青埔的「置地廣場－桃園」加碼萬聖第2展區，想與萬聖巨貓和南瓜合影民眾可安排兩地1日遊。
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