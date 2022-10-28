竹市補助老舊大樓「3燈2器1門」 明年再編1500萬元推動

新竹市消防局今年針對老舊大樓，率非六都之先補助「3燈2器1門」消防設備更新及首次檢修申報。市府統計，專案自8月18日開放申請至今，共237棟大樓提出申請、148棟大樓施作完成，成效不錯，明年度已編列1500萬元預算，鼓勵符合補助資格的大樓住戶趕快提出申請，申辦期限至明年12月31日。

代理市長陳章賢說，老舊大樓消防設備不足，恐有公安疑慮，市府為提升6樓以上老舊大樓火災時的逃生避難安全，針對轄內647棟老舊大樓及增列現況有公安疑慮的老舊建物，補助「3燈2器1門」消防設備更新及首次檢修申報，已有3分之1的大樓提出申請。

消防局長李世恭表示，補助專案原先僅針對1995年6月27日前領得使用執照的老舊大樓，推動過程發現新竹市部分社區，如早期興建之國宅、無管理基金之老舊大樓等，雖未符合補助原則，但因管理公共設施有實質困難而長時無法修繕設備，也可提出申請後個案審查，通過即可獲得補助。

消防局指出，依消防法第6條規定，住戶有設置並維護消防安全設備之義務，此次補助先將住戶遇到火災時初期應變所需的警報、滅火及避難逃生等基本功能補足，透過檢修申報體檢後，逐步輔導修繕所有設備。

都發處長許志瑞也說，237棟大樓申請補助案中申請「1門」（防火門）補助計30棟，經市府委託服務廠商到場發現部分防火門開啟方向錯誤，或橫拉推桿改裝成喇叭鎖，並未在申請修繕名單中，經專業廠商檢查時才發現，導致逃生避難的防火門，反成了避難逃生的枷鎖，提醒住戶留意。

許志瑞說，明年1月1日起8至15層住宅類（H2）的公寓大廈，每3年的第1季應向本府申報建築物防火避難設施及設備安全標準檢查，未申報之公寓大廈將處以6萬元至30萬元罰鍰，呼籲市民踴躍提出申請防火門修繕，可節省社區修繕社區防火門的支出。

市府說明，只需1人代表填寫申請書，整棟大樓即由委外廠商更新「3燈2器1門」消防安全設備，「3燈」有避難方向指示燈、出口標示燈、緊急照明燈；「2器」為住宅用火災警報器、滅火器；「1門」為防火門，詳情可洽消防局災害預防科03-5229508，或都發處使用管理科03-5269424。