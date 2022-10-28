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跨越隆恩圳 頭份中興路至富國街瓶頸路段改善完成

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市中興路至富國街瓶頸路段改善工程今天竣工通車。圖／苗栗縣政府提供
頭份市中興路至富國街瓶頸路段改善工程今天竣工通車。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市中興路、富國街因隆恩圳阻斷，車輛及行人往返兩地必須繞道，縣府辦理的「中興路至富國街瓶頸路段改善工程」今天竣工通車，這項工程將中興路至富國街之間道路串聯，可望減少因繞道造成的回堵車流，並建構完整路網。

縣府工務處指出，中興路、富國街因圳溝阻斷，車輛及行人必須繞道而行，尖峰時段周邊道路容易壅塞，改善工程主要項目包括設置跨越隆恩圳的橋台及版橋、人行道銜接、號誌系統整合、既有圳路重新施作等，工程計畫北起中興路往南銜接至富國街，全長約45公尺、道路寬度為15公尺，完工後串聯中興路至富國街，建構完整路網，並整合現有設施，增加市容美觀，提升道路服務水準。

通車典禮上午舉行，縣長徐耀昌、議長鍾東錦、縣議員張淑芬、溫宜靜、徐功凡、黎煥強、曾玟學及頭份市長羅雪珠、工務處長古明弘、地方人士多人參加。

徐耀昌表示，這項工程由縣府自籌財源700萬元辦理，用地涉及國有財產署、農田水利署的公有地及部分私有地，感謝各單位協助及地主支持，使工程得以順利執行。

縣府表示，附近富國街及和平路的「頭份市音樂公園」8月已啟用，有高7公尺的旋轉滑梯及有趣滑索，這段瓶頸道路開通後，除改善道路服務水準，也串連圳溝兩側區塊，居民往來更方便，並可藉由公園增進親子互動。

頭份市中興路至富國街瓶頸路段改善工程竣工，今天上午辦理通車典禮。圖／苗栗縣政府提供
頭份市中興路至富國街瓶頸路段改善工程竣工，今天上午辦理通車典禮。圖／苗栗縣政府提供

徐耀昌 人行道 苗栗縣

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