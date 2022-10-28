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楊梅一號宅預計明年3月完工招租 216戶及4層公共服務棟

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅一號社宅目前進度約8成，住宅棟預計明年3月底完工。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅一號社宅目前進度約8成，住宅棟預計明年3月底完工。記者翁唯真／攝影

桃園楊梅一號社宅目前進度約8成，社宅規畫住宅棟跟公共服務動，提供3種房型共216戶住宅，後續招租也將保障6成一般戶族群，4成弱勢家庭入住的名額，而公共服務棟，包含幼兒園、終身學習服務據點、公托中心、居家托育服務中心、家庭照顧者支持據點、市民活動中心等諸多公共設施進駐。

楊梅一號社宅位在金龍一路及金龍三路上，基地面積約1萬6千平方公尺，工程分為地下2層、地上15層的住宅棟及地上4層的公共服務棟，自2020年開工，公共服務棟預計今年11月完工，而住宅棟則是明年3月完工，工程經費13億1993萬元。

桃園市長鄭文燦今前往視察工程進度表示，公共服務棟設計1樓為幼稚園，2層配置終身學習服務據點及公托中心， 3樓設有家庭照顧者支持據點、居家托育服務中心、社區日間作業設施，4樓則有活動中心提供市民舉辦藝文、團康、學習等各活動。

鄭文燦指出，公共服務棟利用材料特性達到節能綠建築，有效降低室內空調負荷，戶外榕樹廣場，保留既有大榕樹重新塑造入口廣場，未來可供市民休憩。

而楊梅一號新建社會住宅，將提供3種房型共216戶住宅，提供一房型室內18至19坪72戶、二房型室內32至33坪88戶及三房型室內43至44坪56戶；住發處說，招租每棟社宅也將保障6成一般戶族群及4成弱勢家庭入住的名額，預計明年3月公告招標。

桃園市長鄭文燦今至桃園楊梅一號社宅，了解工程現況及進度。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今至桃園楊梅一號社宅，了解工程現況及進度。記者翁唯真／攝影

社宅 鄭文燦 弱勢家庭 綠建築 社會住宅

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