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通霄鎮立游泳池整年未開放 公所：已完成修繕年底開標

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄鎮立游泳池今年閉館期間，周邊雜草叢生，內部設施未做修繕，一度挨批有如蚊子館。圖／本報資料照片
通霄鎮立游泳池今年閉館期間，周邊雜草叢生，內部設施未做修繕，一度挨批有如蚊子館。圖／本報資料照片

苗栗縣通霄鎮立游泳池今年初發包委外失敗，閉館至今，期間周邊雜草叢生，內部設施也未做修繕，有如蚊子館，鎮代會今天定期會總質詢，副主席呂金穎要求公所應全力做好相關作業，明年度才有機會重新啟用。

呂金穎質詢公所新任業務主管、圖書館長張雅淳游泳池內部三溫暖能否正常使用時，張雅淳含糊其辭，表示她也無法保證，要再測試。呂指出，張館長新上任，對業務還不熟悉，深怕年底前來不及作業，導致游泳池又會像今年一樣，無法順利發包委外經營。

張雅淳則表示，目前游泳池外部草皮已完成割草整理，內部設施也基本修繕完畢，正準備招標作業中，預計12月可上網開標，明年初可重新啟用。不過，她也憂心之前流標種種原因又上演，難以順利發包出去，希望下任鎮長及代表們能幫忙出力，尋求廠商承包意願。

副主席呂金穎要求公所應全力做好相關作業，明年度才有機會重新啟用。記者吳傑沐／攝影
副主席呂金穎要求公所應全力做好相關作業，明年度才有機會重新啟用。記者吳傑沐／攝影

蚊子館

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