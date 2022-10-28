通霄鎮立游泳池整年未開放 公所：已完成修繕年底開標

苗栗縣通霄鎮立游泳池今年初發包委外失敗，閉館至今，期間周邊雜草叢生，內部設施也未做修繕，有如蚊子館，鎮代會今天定期會總質詢，副主席呂金穎要求公所應全力做好相關作業，明年度才有機會重新啟用。

呂金穎質詢公所新任業務主管、圖書館長張雅淳游泳池內部三溫暖能否正常使用時，張雅淳含糊其辭，表示她也無法保證，要再測試。呂指出，張館長新上任，對業務還不熟悉，深怕年底前來不及作業，導致游泳池又會像今年一樣，無法順利發包委外經營。