竹市府明辦舊城漫步市集 萬聖節邀親子來「搗蛋」

新竹市政府明天將在城隍廟前廣場及關帝廟前廣場舉辦「舊城漫步市集」，以萬聖節為主題。市府今天邀來幼兒園小朋友為活動宣傳，代理市長陳章賢也特別化身為知名電影《天外奇蹟》「卡爾爺爺」為小朋友們送上萬聖節限定版糖果，洋溢節慶氛圍。

市府行政處指出，今天有近百位小朋友來到市府歡慶萬聖節，除了裝扮吸血鬼、蜘蛛人、鋼鐵人等特色人物外，其中更有小朋友精心打扮為這幾年因疫情爆紅的「快篩試劑」，成為全場焦點。市府也在州廳一樓設置萬聖節主題打卡點，即日起開放下周一（31日），歡迎市民朋友把握假日到95歲古蹟參觀，留下應景合照。

此外，明天（29日）舊城漫步市集也以萬聖節為主題，陳章賢說，本周舊城漫步市集，除了邀請共30間商家擺攤與表演節目外，現場也安排主題活動，歡迎市民朋友及全國旅人到新竹城隍廟吃美食、漫遊舊城區，帶著全家大小一起來「搗蛋」。

產業發展處表示，市府近年積極推動舊城再生，今年成功爭取經濟部中小企業處「商圈街區營造競賽補助計畫」，以商圈店家輔導、社群整合力、節慶行銷三大策略，進行舊城商圈輔導、整合及推廣，今年共輔導30處店家，並開店策展「竹塹展風華 好物選展」，打造「舊城小旅行」的中繼點，並獲得許多舊城店家熱烈回響。

「在輔導計畫中吸收到很多新資訊，學習轉型、也和網路世代接軌。」宏大皮鞋二代接班人李承遠與老闆娘葉俞妏分享，隨著大型百貨開設、網路時代蓬勃發展，民眾消費型態改變，很開心能透過市府輔導計畫，將實體店面轉型、結合網路商店，目前商品也已在網路購物平台上架。

產發處長許智堡說，為活絡舊城區，市府規畫一系列舊城漫步市集活動，將遊客人潮導引至舊城街區消費，推廣特色景點、增進地方經濟發展，自明天至11月12日的連續3個周六，在城隍廟前龍鯉廣場及關帝廟廣場皆有不同主題市集，歡迎民眾踴躍參加。