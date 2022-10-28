無路可走、人車爭道 林為洲籲豆子埔溪人行步道延伸

沒有人行道、無路可走，竹北市民往返豆子埔溪兩側，常須穿越機車涵洞穿越，人車爭道狀況一再發生。國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲，昨天邀請高速公路局、縣府工務處、竹北市公所及多位民代，到竹北市莊敬一路與勝利七街一段交叉路段實地會勘，討論增設人行道可行性，並納入豆子埔溪整治計畫中，獲高公局首肯。

林為洲表示，行人走到緊鄰豆子埔溪的竹北市莊敬一路與勝利七街一段交叉路口，往往不知改往哪邊走，因為人行步道在路段之後就無後續規畫，造成竹北市民往返豆子埔溪兩側無人行道可走，需由鄰近的機車涵洞穿越通行，不僅危險亦造成人車搶道狀況頻發生。該區未來也規畫AI智慧園區進駐，預計至少會有4000人在附近工作，人行道增設有其必要。

林為洲說，橫貫竹北市的豆子埔溪，過去常因惡臭、人行步道未能串聯引發民怨，擔任立法委員期間，多次向經濟部水利署爭取相關經費，終於在今年成功爭取到2億元經費，用於美化及改善豆子埔溪周邊環境；他希望同時能增設人行步道延伸至豆子埔溪兩側，讓市民不用再與車爭道。