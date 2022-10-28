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無路可走、人車爭道 林為洲籲豆子埔溪人行步道延伸

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲（中），邀集相關單位到竹北市莊敬一路與勝利七街一段交叉路段實地會勘，討論增設人行道可行性。圖／林為洲競辦提供
國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲（中），邀集相關單位到竹北市莊敬一路與勝利七街一段交叉路段實地會勘，討論增設人行道可行性。圖／林為洲競辦提供

沒有人行道、無路可走，竹北市民往返豆子埔溪兩側，常須穿越機車涵洞穿越，人車爭道狀況一再發生。國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲，昨天邀請高速公路局、縣府工務處、竹北市公所及多位民代，到竹北市莊敬一路與勝利七街一段交叉路段實地會勘，討論增設人行道可行性，並納入豆子埔溪整治計畫中，獲高公局首肯。

林為洲表示，行人走到緊鄰豆子埔溪的竹北市莊敬一路與勝利七街一段交叉路口，往往不知改往哪邊走，因為人行步道在路段之後就無後續規畫，造成竹北市民往返豆子埔溪兩側無人行道可走，需由鄰近的機車涵洞穿越通行，不僅危險亦造成人車搶道狀況頻發生。該區未來也規畫AI智慧園區進駐，預計至少會有4000人在附近工作，人行道增設有其必要。

林為洲說，橫貫竹北市的豆子埔溪，過去常因惡臭、人行步道未能串聯引發民怨，擔任立法委員期間，多次向經濟部水利署爭取相關經費，終於在今年成功爭取到2億元經費，用於美化及改善豆子埔溪周邊環境；他希望同時能增設人行步道延伸至豆子埔溪兩側，讓市民不用再與車爭道。

林為洲進一步說明，由於豆子埔溪沿岸經過國道一號，屬於高速公路局管轄的範圍，特別邀請高公局、縣府工務處、竹北市公所共同會勘討論增設人行道之可行性。會中獲得高公局首肯，只要縣府及公所送計畫審查，將同意縣府在該路段進行人行道施作，解決人車爭道問題。

沒有人行道、無路可走，竹北市民往返豆子埔溪兩側，常須穿越機車涵洞穿越，人車爭道狀況一再發生，國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲（藍衣）邀相關單位會勘討論。圖／林為洲競辦提供
沒有人行道、無路可走，竹北市民往返豆子埔溪兩側，常須穿越機車涵洞穿越，人車爭道狀況一再發生，國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲（藍衣）邀相關單位會勘討論。圖／林為洲競辦提供
竹北豆子埔溪人行步道未能串聯引發民怨，行人常須穿越機車涵洞穿越、人車爭道，國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲（中）提增設人行道。圖／林為洲競辦提供
竹北豆子埔溪人行步道未能串聯引發民怨，行人常須穿越機車涵洞穿越、人車爭道，國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲（中）提增設人行道。圖／林為洲競辦提供

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