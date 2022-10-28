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候選人辦票選「桃園10惡政」盼不重演 市府：選舉誇大扭曲

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中壢區市議員候選人謝克洋辦網路票選桃園10大「惡政」，市府批為選舉誇大扭曲。圖／謝克洋臉書
中壢區市議員候選人謝克洋辦網路票選桃園10大「惡政」，市府批為選舉誇大扭曲。圖／謝克洋臉書

桃園市政府新聞處長詹賀順昨晚表示，中壢區議員候選人謝克洋以設計選項方式，票選所謂10大惡政是選舉手法，為自己炒作聲量，並使用錯誤資訊扭曲事實，沒有所謂高達嚴重「4級」的情形，這就是抹黑。

詹賀順指出，桃園升格後非常重視公共工程品質的控管，整體公共工程品質提高很多，屢獲獎項肯定，對於工程問題，市府皆務實面對，多數問題都已解決，廣受外界肯定，請候選人不要過度、誇大解讀。

詹賀順說明，謝克洋所指八德國民運動中心羽球場的問題，經3大公會鑑定，主因是負責統包的瑞助營造於設計及施工時，天花板固定強度不足造成，但八德國民運動中心主體結構安全無虞，已組成專案小組檢討市府所有在建工程，以及公共工程的耐震，確保安全品質。

有關平鎮文化公園地下停車場工程，目前正常施工中，預計11月啟用。交通局委託桃園市建築師公會已於109年6月22日鑑定完成，致災原因是結構技師計算結構有疏失，導致樓板設計載重不足，地檢署已經起訴涉案人員，市府也究責求償。

有關美福倉儲大火，市府第一時間依空污法開罰業者500萬元，後再依廢清法罰100萬元，並依空氣品質模式模擬，將影響範圍鄰里分3級，要求業者加倍賠償，合計約1000萬元賠償金。

桃園國民運動中心游泳池漏水問題，主要是原營造廠商無預警倒閉，市府處理後續作業包括動用工程保固金和編列經費，一次解決問題，優化泳池及延長使用期限，已於10月開始修繕。至於蘆竹運動中心，沒有危險級數4級的情形，各項瑕疵都是市府主動列管項目，多數已改善，不影響建築物結構安全，請外界不要刻意為了選舉扭曲實況。

詹賀順回應表示，市府推動鐵路地下化展現最大的決心，目前各項先期工程與主體工程都啟動，桃園、內壢及中壢站將在2029年通車，鳳鳴、中路、桃園醫院、中原及平鎮站預計2030年全面啟用，並無一再跳票。

詹賀順說明，桃園市公共債務依照公債法計算，升格前長短期債務為262億元，現在240億元6都最低，候選人所指的1454億元的計算方式，以6都比較桃園排名第5，低於其他4都。有關敬鵬大火，市府除重罰565.1萬元，也要求業者必須復原環境，敬鵬公司並捐出3000萬元，作為後續老街溪生態復育與水體監測用途，殉職消防同仁也給予最高撫卹金。

謝克洋提出的「桃園十大惡政」有「八德國民運動中心天花板坍塌 登上國際新聞CNN版面」、「平鎮地下停車場坍塌造成一死兩傷 市府責任全推給營造商」、「美福倉儲大火狂燒三週 居民聞腐肉臭味數月」、「桃園國民運動中心游泳池500多天仍未修繕完畢」、「市府大撒幣 桃園表面負債240億 心裡負債1454億」、「蘆竹國民運動中心上百項缺失，鑑定危險級數高達四級」、「敬鵬大火案釀八死慘劇 造成消防弟兄殉職」、「桃園鐵路地下化完工日一再跳票    拖垮附近商圈發展」、「大撒幣辦活動，卻沒有見到觀光成效」、「桃園行人走路如同障礙賽 人行道鋪設率低於全台平均」。

謝克洋表示發動票選從10月18日統計至24日，有2850位網友投票，有些網友認為選項不夠，應該多開放投票的額度。他希望市政府深刻反省，這些「惡政」都是人民心中的痛，提出來除了喚醒人民的記憶，更要提醒市政府未來不能再犯一樣的錯，要針對這些問題提出解決方案，而非讓悲劇一再重演。

2022大選 桃園市選舉

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