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苑裡磚雕藝術季今登場 體驗磚雕水果工藝

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
現場有以水果為主題的磚雕體驗，以及專業導覽解說。圖／易榮昌提供
現場有以水果為主題的磚雕體驗，以及專業導覽解說。圖／易榮昌提供

苗栗縣灣麗磚瓦文物館（金良興觀光磚廠）今天上午舉辦2022苑裡磚雕藝術季「灣麗樂音傳．磚雕水果香」活動，以磚雕台灣水果主題，加上「亮亮樂團」樂團熱鬧的演出，許多長青班與志工參與磚雕體驗，加上來自台中一中媽媽聯誼會現場導覽，也即興參與表演，使得現場活動畫面充滿青春歡樂。

苑裡磚雕藝術季源自於2003年「磚雕七夕情」，是苗栗特有的磚瓦產業文化活動，現也成為苑裡特色產業文化活動。館長易榮昌表示，每年舉辦的苑裡磚雕藝術季，就是每年磚瓦文化及工藝的創新與成果展現，透過活動讓更多人知道也持續關照這項產業與技藝。

今年磚雕主題以水果為主題做展覽，將磚雕作品融入日常生活，也展現台灣水果的豐富與美味，作品有來自苑裡及台中的在地學生，也有專業的駐館工藝師創作，使今年的苑裡磚雕藝術季充滿水果香。

今天會場邀請到苗栗的亮亮樂團到現場演奏，也接受觀眾現場點唱表演，來自台中一中的媽媽團中，也不乏歌手級人物，又唱又跳又有伴舞，高潮不斷。

現場園遊會串聯地方特色手工藝及食品特產的產業，如:苑裡稻米、藺草帽蓆、傳統糕餅及磚瓦工藝，並有磚雕體驗，以及專業導覽，解說苑裡磚瓦文化。

樂團 文物

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