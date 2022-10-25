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竹縣議員質疑智慧城市諮詢委員會空轉 楊文科：整合補強
新竹縣議會今天縣政總質詢，縣議員吳旭智指縣府智慧城市諮詢委員會成立至今僅開會，未見執行力，並建議縣府應建立資通訊共同管溝。新竹縣長楊文科表示，確實各局處相關政策未完成整合，將著手補強推動，12月將先行規畫明年執行主軸。
吳旭智上午質詢指出，自己身為智慧城市諮詢委員會委員之一，但自今年4月成立至今僅有開會，對於該會發會實質功效提出疑問；此外，對於落實智慧城市生活，吳旭智也建議縣府各局處室應該建立資通訊共同管溝。
吳旭智舉自身經驗，他說每每帶小孩到公園玩，光是找停車位就得花半小時以上，像是他所製作竹北19座特色公園景點地圖，就可以從紙本印刷進階開發成APP，可以即時顯示景點人流以及停車位置、所剩車格數量等，這就是民眾對於先進城市未來的想像。
吳旭智說，針對智慧城市推動，最重要應是基礎建設設立，也就是資通訊的共同管溝；如果縣府各局處資訊格式完成統整，未來各項服務就能累積成大數據，成為接下來縣府做決策的重要基礎。
縣府行政處長邱俊良表示，智慧城市諮詢委員會今年4月成立，預計12月將進行分組討論，規畫明年執行方向，主軸將首重智慧治理整合，並定位來4到8年發展計畫。
新竹縣長楊文科表示，智慧城市包含食衣住行育樂等多元發展，事實上縣府做得多，但未經整合；像是農業處有智慧農業、衛生局有智慧醫療項目，也正推動無人駕駛智慧交通中，試車順利明年將可正式上路。
楊文科說，智慧城市諮詢委員會是縣府重要幕僚及學者專家組成，由各局處提出與智慧城市有關的項目、智慧行政服務等，再提報諮詢委員會提供指導，過去未完成整合，後續將立即著手進行，統整各局處室大數據，做為未來智慧施政發展主軸。
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