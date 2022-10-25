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泰安鄉柿子紅了 推廣活動及音樂饗宴11月5、6日登場

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣泰安甜柿農特產品推廣暨音樂饗宴11月5、6日登場，歡迎遊客上山享用甜柿好滋味。記者范榮達／攝影
苗栗縣泰安甜柿農特產品推廣暨音樂饗宴11月5、6日登場，歡迎遊客上山享用甜柿好滋味。記者范榮達／攝影

苗栗縣泰安鄉甜柿當令，鄉長劉美蘭宣布今年盛產，產量勝過去年，甜度大多能達15度以上，今天與副縣長鄧桂菊等人歡迎民眾11月5、6日上山，參加泰安甜柿農特產品推廣暨音樂饗宴。

泰安鄉甜柿種植面積400多公頃，產期每年11月至12月間，鄉公所11月5日、6日在鄉公所新行政大樓，舉辦泰安甜柿農特產品推廣暨音樂饗宴，今天在縣府暖身，展示甜柿鮮果，並安排去年甜柿公主冠軍簡孝秦、亞軍盧郁惠表演住民舞蹈，及走秀炒熱氣氛。

劉美蘭說，泰安甜柿打出品牌，今年豐收及品質好，甜度大多能達15度以上，不僅鮮果甜美，還有一些飯店、餐廳創意入菜，別具一番風味，現在上山享用甜柿，保證不虛此行。

11月5、6日的活動，邀請原住民歌手家家、陳大天、吱吱、許莉潔、許淨淳等人演唱，並有電動摩托車、iPhone 14、iPad、液晶電視等多項摸彩大獎，鄧桂菊、劉美蘭、泰安鄉民代表會主席簡義成等人，邀請遊客吃甜柿、聽音樂、歡度美好的農特產品展售會。

苗栗縣泰安甜柿農特產品推廣暨音樂饗宴11月5、6日登場，歡迎遊客上山享用甜柿好滋味。記者范榮達／攝影
苗栗縣泰安甜柿農特產品推廣暨音樂饗宴11月5、6日登場，歡迎遊客上山享用甜柿好滋味。記者范榮達／攝影
苗栗縣泰安甜柿農特產品推廣暨音樂饗宴11月5、6日登場，歡迎遊客上山享用甜柿好滋味。記者范榮達／攝影
苗栗縣泰安甜柿農特產品推廣暨音樂饗宴11月5、6日登場，歡迎遊客上山享用甜柿好滋味。記者范榮達／攝影
苗栗縣泰安甜柿農特產品推廣暨音樂饗宴11月5、6日登場，歡迎遊客上山享用甜柿好滋味。記者范榮達／攝影
苗栗縣泰安甜柿農特產品推廣暨音樂饗宴11月5、6日登場，歡迎遊客上山享用甜柿好滋味。記者范榮達／攝影

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