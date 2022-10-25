PTT爆竹市綠營前議員因林智堅抑鬱而終 家屬痛心網路操作

批踢踢實業坊（PTT）八卦版日前出現1篇文章，內容指民進黨新竹市前議員鄭正宗生前對前市長林智堅多所不滿，最後抑鬱而終。針對此貼文，鄭正宗家屬今天透過立委柯建銘表示，這樣的網路操作讓家屬深感痛心與難過，有些人為了選舉攻擊林智堅，沒同理心也是毫無人性。

鄭正宗生前是資深民進黨員，擔任過6屆議員、4任市黨部主委。八卦版文章提到，鄭正宗2014年大力替林智堅助選，但2018年時雙方交惡，鄭氣到改以無黨籍參選議員，並放上鄭當時在議會上抨擊林智堅沒政治倫理、不會敬老尊賢、濫用公權力等影像。

針對PTT八卦版貼文，鄭正宗弟弟鄭正昌今天透過柯建銘表示，鄭前議員於2019年過世，有心人為了選舉去攻擊林智堅，不擇手段消費往生者，不僅沒同理心，可說是毫無人性，家屬呼籲外界立即停止散布相關貼文，不要為了選舉失去人性。

鄭正昌也說，鄭正宗議員生前是最忠貞的民進黨員，一生支持民進黨，也擔任過民進黨新竹市黨部主任委員。告別式當日也由柯建銘總召覆蓋民進黨黨旗。選前的此刻突有人故意將鄭前議員的影像散布，對家屬及往生者非常不尊重。