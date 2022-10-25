新竹熟齡迷你馬拉松開跑 讓長輩築夢體驗跑步樂趣

預見科技桃花源與老玩客，長期致力引導熟齡打造健康新生活，鼓勵中高齡者透過運動訓練，打破生理與心理束縛，體驗各式活動，11月20日將舉辦第3屆熟齡迷你馬拉松，50歲以上皆可報名，親朋好友也可以當陪跑員，全家人同樂打氣，一起在清大操場體驗馬拉松樂趣。

老玩客執行長廖健妤說，這次聯手舉辦「熟齡的未來運動時代」活動，分別是第3屆熟齡迷你馬拉松，專屬熟齡的路跑賽事，以及熟齡運動產業生態系論壇，聚焦中高齡運動需求的討論，歡迎大眾和運動產業工作者共襄盛舉。

廖健妤說，第3屆熟齡迷你馬拉松比過去的規模更大，預計招募200人，活動保留馬拉松的樂趣，包含活力啦啦隊、完賽證明、完賽禮，賽道攝影留念，活動設計很友善，包含距離5公里參賽門檻低、完賽時間長1小時，加入青年兒孫陪走員設計，讓熟齡兼顧健康與安全又能體驗馬拉松樂趣。

「第3屆熟齡迷你馬拉松」將於11月20日早上7點半到12點，於清華大學光復校區操場舉辦，比賽項目為5公里 (操場12.5圈)，限時1小時，報名網址為：https://lihi1.com/mxDbN，賽事簡章：https://lihi1.com/eQfjG，歡迎對健走、慢跑活動有興趣者的50歲以上民眾參與。

此外，11月23日將於清華大學旺宏館大半圓舉辦熟齡運動產業生態系論壇。廖健妤表示，為了打造友善中高齡群體的運動生活環境，團隊邀請學研專家、業界實務者，分享其針對中高齡運動議題的研究與推動成果，將提供與會者認識中高齡群體的特性與運動行為，從運動科學的理論與實踐，探索與討論該以什麼角度，介入、輔助中高齡者運動，使更多人願意投入熟齡運動市場，開啟熟齡運動健康促進的新篇章。