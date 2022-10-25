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竹科新手村里長繪人文美食地圖 吳慶杰籲在地建設需求

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
吳慶杰說，美麗與哀愁往往同時並存，透過地圖上美麗面貌，也要深入了解另一面的哀愁。圖／吳慶杰提供
吳慶杰說，美麗與哀愁往往同時並存，透過地圖上美麗面貌，也要深入了解另一面的哀愁。圖／吳慶杰提供

金山面文史工作室主人吳慶杰是新竹市金山里長，近30年在地蹲點，他四年前一上任與世界先進晶圓二廠循序漸進聯繫，積極進行社區營造，這次透過繪製「金山街人文美食之旅手繪地圖」，盼望用腳讀地理的方式，讓離鄉背井的竹科人可認識在地歷史、人文、美食，漫步領略客家聚落與文化。

吳慶杰長年關心在地，四年前一上任里長職務，就與世界先進晶圓二廠循序漸進聯繫，因地緣關係，積極進行社區營造，該企業更於每年規劃經費修繕，更新親水櫻花公園植栽及生態環境保育的永續工程，談到這段過程，吳慶杰很感該企業的付出，也盼望未來園區能與在地有更多交流。

吳慶杰藉由「金山街人文與美食手繪地圖」來拋磚引玉，也作為金山里民與大量科技業租客向市府請命的另類溝通管道。吳慶杰說，美麗與哀愁同時並存，透過地圖上美麗面貌，也要深入了解另一面的哀愁。

他解釋腹地廣大的金山里，比鄰科學園區，是個有文化、有故事的地方，但也因為大量科技新手租客的進入，讓在地的環境、汽機車停車空間、交通動線需求人力、交通號誌彈性時間的調整、人行步道安全、夜間照明、監視設備、消防安全總體檢等，有更多迫切的需要，也期盼新竹市政府更重視在地需求。

此外，這份文化地圖也邀請民眾尋找精彩的在地歷史、人文、自然與宗教，可走入結合六座伯公聯合辦公室－「集福宮」、金山里的親水櫻花公園及「柯壢坑」親水空間，漫步領略溪流與客家聚落的關係；再進入「風空」客庄聚落，感受金山面300年老樟樹伯公與高鐵轉彎的故事，體驗特殊風空地形，在此遇見客家、中式及異國美食之色。

吳慶杰長期深耕在地，積極與園區企業找尋共好的模式，他也觀察到金山街商圈具有多國的飲食特色，有機會透過觀光地圖發揚成為觀光景點，也希望能得到市府更多的資源挹注。

被稱為竹科人的新手村金山街，附近有精彩的在地歷史、人文。圖／吳慶杰提供
被稱為竹科人的新手村金山街，附近有精彩的在地歷史、人文。圖／吳慶杰提供
這份文化地圖也邀請民眾尋找精彩的在地歷史、人文、自然與宗教。圖／吳慶杰提供
這份文化地圖也邀請民眾尋找精彩的在地歷史、人文、自然與宗教。圖／吳慶杰提供
吳慶杰藉由「金山街人文與美食手繪地圖」來拋磚引玉，也作為金山里民與大量科技業租客向市府請命的溝通管道。圖／吳慶杰提供
吳慶杰藉由「金山街人文與美食手繪地圖」來拋磚引玉，也作為金山里民與大量科技業租客向市府請命的溝通管道。圖／吳慶杰提供

社區營造 新竹

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