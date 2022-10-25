出勤安全再升級 新竹竹蓮寺捐新型水箱消防車

新竹竹蓮寺今捐贈新款「單艙雙排式水箱消防車」，由代理市長陳章賢代表市府受贈，並回贈竹蓮寺主委許修睿感謝狀及紀念車輛模型。陳章賢表示，竹蓮寺與各委員們長期熱心公益，多年來共捐贈3000顆住警器、1輛救護車與2輛消防水箱車等，至今為止捐贈總金額已超過2000萬元。

陳章賢說，過去一輛消防車只能坐3名消防員，竹蓮寺這次捐贈這輛新款「單艙雙排式水箱消防車」可容納7人，提供消防員更安全的乘車空間，水箱容量從原有的1.5噸提升為3噸，此外，竹蓮寺更已簽訂明年將捐贈2輛救護車，讓同仁能更有效率地完成任務，無後顧之憂的前進現場救災，保障民眾公共安全，守護新竹市。

陳章賢指出，竹蓮寺長期熱心公益，為提升消防出勤人員的行車安全，竹蓮寺2018年捐贈消防局救護車1輛、2019年捐贈消防先鋒車1輛、2020年捐贈全市第1輛小型單艙雙排式消防車，並於今年再升級，捐贈功能更加完善的「單艙雙排式水箱消防車」，持續為地方付出善心。

新竹竹蓮寺主委、新竹市議長許修睿表示，為保障市民安全、讓打火弟兄能更順利完成救災任務，竹蓮寺長期攜手新竹市政府，捐贈多輛消防車輛及救災器材裝備，逐步提升同仁安全。只要消防局有裝備相關需求，竹蓮寺一定義不容辭，透過民間與市府合作，提供給打火弟兄最安全的值勤環境。

消防局長李世恭表示，感謝新竹竹蓮寺踴躍捐贈各式消防車輛及器材，與消防局合力解決市民消防安全需求，竹蓮寺歷年來的善行義舉，盼能發揮拋磚引玉的功效，引起社會各界共鳴。