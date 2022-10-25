苗栗南庄蓬萊溪自然生態園區整建 即日全區封閉施工

著名的苗栗縣南庄鄉蓬萊溪自然生態園區因護魚步道部分設施老舊或損壞，參山國家風景區管理處斥資近千萬元協助整建，將拆除傾斜、倒塌的棧道板、護欄並改善園區公廁，即日起生態園區全區封閉施工，預計11月底整建完成後，在年底前重新開放。參山處表示，園區及步道完工後將煥然一新，遊客在新春或假日走訪園區美麗的山林景致，可享受更舒適、安全無虞的遊憩空間。

參山國家風景區管理處指出，蓬萊溪是苗栗縣第一條封溪保育的河流，當地居民2002年自發性推動護魚，2004苗栗縣政府也在此設立全縣首座自然生態保育園區，如今已是全國知名的生態旅遊勝地；因居民投入護魚，使蓬萊溪獲得休養生息，兩岸自然景觀及生態恢復，保育成效卓著，成為其他溪流魚類保護的範例，2002年並獲行政院內政部營建署頒發全國第2屆魅力城鄉大獎「優質自然生態景觀獎」，聲名大噪。

參山處長曹忠猷表示，蓬萊溪自然生態資源十分珍貴，深愛遊客喜愛。2012年間蘇拉颱風帶來暴雨，南庄山區山崩，嚴重破壞山林步道，生態園區一度全面封閉，參山處2015年花費1473萬元重新打造園區景觀及步道路面、護欄等各項設施，讓遊客能繼續體驗蓬萊溪的山林之美，但歷經7年風雨侵蝕，目前許多設施開始破裂、折斷，恐影響遊客安全，因此再次辦理整建計畫，推動修復工程。