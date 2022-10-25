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還沒選就先印議員介紹 明年農民曆惹議 竹縣府：依循往例
新竹縣議員連郁婷、余筱菁及何智達昨要求議會應刪減不合理預算，連郁婷指縣府民政處已印製2023年農民曆，內頁有現任首長及縣議員介紹，但選舉後可能變動，質疑大有問題，縣府回應，農民曆印製是依循往例，民眾有需求，因此先印。
民政處表示，2023年農民曆是使用今年度預算，今年5月開始招標、印製，發包印製數量為22萬本，目前部分農民曆手冊已由各鄉鎮市公所發放給民眾。
民政處解釋，過往選舉年也是如此辦理，因為招標印製農民曆無法等到年底選舉後再辦理，否則屆時民眾來不及在新年前獲得最新農民曆資訊，且多數地方民代仍表示民眾有領農民曆的需求。
連郁婷不滿指出，明年農民曆早已印好，內頁卻可看到現任縣長及縣議員介紹，但今年底選舉後人事可能變動，這些資訊到時並不一定正確，「選舉都還沒舉行，怎麼知道是誰當選，這不是有問題嗎」。
連郁婷認為，農民曆花錢印製，資訊卻不一定正確，縣府應檢討，議會應刪除民政處印製農民曆的預算950萬元。
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