新竹縣明年農民曆先印官員介紹遭轟 縣府：依循往例

新竹縣議員連郁婷、余筱菁及何智達今開記者會要求議會應刪減不合理預算，其中連郁婷指出新竹縣府民政處印製的2023年農民曆，內頁卻有現任首長及縣議員介紹，但選舉後將變動，她質疑大有問題，該刪農民曆預算，縣府則回應農民曆印製是依循往例。

縣府民政處表示，農民曆印製過去都是提前先印製，而2023年的農民曆是使用今年度預算，早在今年5月就開始招標、印製，發包印製數量為22萬本，目前部分農民曆手冊已經經由各鄉鎮市公所與發放給民眾。

民政處解釋，過往選舉年也是如此辦理，因為招標印製農民曆無法等到年底選舉後再來辦理，否則屆時民眾會無法在新年度獲得最新的農民曆資訊，且多數地方民代仍表示民眾有領農民曆的需求。

連郁婷不滿指出，民政處明年編列950萬預算要印製20萬本農民歷，但明年度的農民曆早已印製好、待發放，可是翻開內頁卻可以看到已印製好現任縣長及縣議員的介紹，她質疑年底選舉後人事可能發生變動，代表這些資訊並不一定正確。

連郁婷痛批「選舉都還沒舉行，怎麼知道是誰當選，現在卻都印好縣長、縣議員，這不是有問題嗎」。

連郁婷認為花這麼多錢印製的農民曆卻不一定能用、資訊不一定正確，民眾拿到手的農民曆裡頭介紹的縣長、縣議員等介紹，到時候都不一定在位子上，要求縣府檢討，並要求議會應該刪除民政處印製農民歷的預算950萬元。