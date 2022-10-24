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新竹縣議會逾22年未刪預算 第三勢力認為不合理該刪減

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
連郁婷（右）出示新竹縣2023年農民曆，上頭印有多頁新竹縣議員介紹，她要求刪民政處預算。記者巫鴻瑋／攝影
連郁婷（右）出示新竹縣2023年農民曆，上頭印有多頁新竹縣議員介紹，她要求刪民政處預算。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣議會明年度總預算審議案將三讀，今3縣議員及多位民代候選人召開記者會，要求議會應刪減不合理預算，質疑4項預算案有問題，並指出新竹縣超過22年未刪預算，呼籲應檢討，為新竹縣財政把關。

時代力量連郁婷、綠黨余筱菁及無黨籍何智達等3位縣議員指出，新竹縣4項預算保留案不合理，包含設置測速照相與區間測速、環境教育園區環保設施及機械設施維護費、文化局補助文化基金會1000萬元、民政處印製20萬本2023年農民曆。

余筱菁指出，新竹縣近幾年浮濫設置區間測速與測速照相，但交通事故死傷人數並未降低，質疑縣府將交通事故預設超速為主因，未以工程改良道路問題，就讓警察局編列預算設測速照相，違反比例原則、侵害人民權益。

她不滿縣府以第二預備金優先通過區間測速與科技執法，要求縣府未來應將交通事故分析與交通政策方向交由縣府交旅處主導，警察局也必須將交通裁罰款項的20%，委任專業交通顧問公司與民間團體分析事故原因、研擬交通安全政策。

何智達要求刪減環境教育園區環保設施及機械設施維護費，他指出，園區已經在今年8月因火災燒毀，過去園區應該用作教育民眾環保議題，卻被環保局委外給廠商，不料卻遭堆積床墊引發大火燒個精光，他說「我堅持刪這筆預算，要給環保局警惕。」

連郁婷則轟民政處太誇張，明年編列950萬預算要印製20萬本2023年農民歷，但農民曆早已印製好、待發放，可是翻開內頁卻可以看到已印製好現任縣長及縣議員的介紹。

她質疑年底選舉後人事可能發生變動，代表這些資訊並不一定正確，痛批「選舉都還沒舉行，怎麼知道是誰當選，現在卻都印好縣長、縣議員，這不是有問題嗎」認為花這麼多錢印製的農民曆卻不一定能用，要求縣府檢討。

不過民政處則回應，印製農民曆是依循往例，過去選舉年也是如此辦理，且5月即已招標開始印製，無法等到選後再進行，否則民眾無法及時拿到，並說明2023年農民歷印製數量為22萬本，部分已經公所發放到民眾手中。

連郁婷還針對新竹縣文化局補助新竹縣文化基金會的1000萬元預算提出質疑，她認為這是活動發包的黑箱作業，她說「以文化基金會只編列1人到1.5人的人力預算，約70萬元，根本無法應付千萬活動，因此基金會的運作勢必仍要回歸文化局內部的人力幫忙。」她要求將補助金額降低，讓預算回歸文化局運作，讓活動標案也可以納入法規監督。

竹北市民代表陳冠宇指出，難想像新竹縣議會每年通過300多億預算，卻能快速審查完畢。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市民代表陳冠宇指出，難想像新竹縣議會每年通過300多億預算，卻能快速審查完畢。記者巫鴻瑋／攝影
多位新竹縣議員及民代候選人召開記者會，質疑4項預算案有問題，要求議會刪除這相關的2525萬4千元預算。記者巫鴻瑋／攝影
多位新竹縣議員及民代候選人召開記者會，質疑4項預算案有問題，要求議會刪除這相關的2525萬4千元預算。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 測速 議員 連郁婷

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