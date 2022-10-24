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周六不打烊！桃園續開社區新冠疫苗接種站 送200元商品卡

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市政府衛生局長王文彥。圖／衛生局提供
桃園市政府衛生局長王文彥。圖／衛生局提供

國際間Omicron亞型變異株蠢蠢欲動，桃園目前第二次追加劑（第四劑）接種率為49.1%，桃園市政府衛生局王文彥呼籲，面對千變萬化的新冠病毒，65歲以上民眾應盡快完成疫苗接種，讓身體早點產生防禦力，達到群體免疫效果，減少再次感染與重症風險。

上周末桃園市開設社區接種站，接種民眾仍相當踴躍，本周29日（六）市府持續規畫社區接種站服務，上午開設12處嬰幼兒及兒童BNT疫苗社區接種站，完成接種者提供200元商品卡，數量有限送完為止。

下午開設18處莫德納次世代疫苗追加劑社區接種站，提供18歲以上民眾接種次世代疫苗，民眾若有其他疫苗接種需求者也可於衛生局官網首頁「桃園市COVID-19疫苗合約醫療院所預約資訊」或「桃園COVID-19防疫資訊站」，查詢10月30日前合約醫療院所開診時間與接種資訊。

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布全國新增2萬6336例COVID-19本土個案，其中桃園計有2958例，桃園本土個案數較昨日3541例下降16.46%；其中65歲以上個案占10.82%、18歲以下個案則占20.87%。

截至10月24日，桃園市居家照護共2萬7320人在案，照護案件累計84萬2442人，已完成83萬8491人，累計完成率約99.5 %。桃園專責ICU開設40床、收治29人、空床數11床；專責病房556床，收治292人，空床數264床，收治比率約52.5%，醫療能量充足。

桃園 次世代疫苗 衛生局 居家照護 王文彥

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