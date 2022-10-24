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民代盼2敬老福利不排富 楊文科為難：有欠債得精算

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣議員羅仕琦希望縣府不排富發放重陽敬老金及補助全口假牙。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣議員羅仕琦希望縣府不排富發放重陽敬老金及補助全口假牙。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣議員羅仕琦今在議會表達希望縣府不排富發放重陽敬老金及補助全口假牙，要求縣長楊文科兌現老中青幼通通照顧的承諾，對此楊文科在接受質詢時略顯為難，表示新竹縣仍欠債，排富與否還需評估討論。

楊文科回應，新竹縣補助65歲以上長者全口假牙及針對2005年8月1日以後居住在新竹縣滿10年65歲以上老人發放重陽敬老禮金每人1萬元，但新竹縣雖努力償還債務，目前卻仍欠債79億多元，因此2案還需衡量整體財政狀況，要精算出負擔經費，才能決定能否執行。

羅仕琦指出，新竹縣獲財政部評比為招商王、減債王及賺錢王，讓民眾覺得新竹縣府會賺錢又會還債，因此希望重陽敬老禮金及假牙補助不應排富，更要楊文科老中青幼通通照顧的政見中，敬老部分更符合長輩、民眾期待。

社會處說明，新竹縣明年度敬老福利津貼粗估約要支出13億多元，其中敬老禮金支出占3千多萬元，整體較今年預算增加7千多萬元，對縣府財政負擔仍沉重，且敬老津貼及禮金，經中央認定屬超過一致性標準之社會福利支出，基於社會資源妥善分配精神，理應訂定排富條款，才符合公平正義原則。

社會處估1萬元敬老禮金約2300人可受惠，另假牙補助部分，因健保不給付，縣府考量中低收入長者因經濟狀況不佳，無力負擔，若缺牙將影響營養攝取，增加罹患慢性病風險，因此去年即補助35人，金額為118萬多元，明年則編列補助款186萬餘元。

不過社會處也表達會持續審慎評估，滾動式檢討，在兼顧財政紀律及資源有效配置下，使長者獲適當生活補貼。

2022大選 新竹市選舉 楊文科 重陽敬老禮金 敬老津貼

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