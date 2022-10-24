新竹峨眉竹81線拓寬有望 期帶動獅山、峨眉湖觀光

位於新竹縣峨眉鄉境內的鄉道竹81線緊鄰峨眉湖，不僅有環湖步道，且是通往十二寮的重要聯絡道，但因路幅狹窄、甚至難以會車導致事故頻傳，新竹縣府預計將其拓寬為雙車道，盼帶動峨眉湖、獅頭山風景區觀光。

縣長楊文科表示，峨眉鄉入選交通部觀光局2021「台灣經典小鎮3.0」，其中峨眉湖山光水色，每年到訪遊客達百萬人次，湖畔有世界最高的72公尺青銅彌勒大佛像，且獅頭山還是北台灣知名的宗教勝地。

其中串連這些景點的竹81線是鄉內重要的觀光休閒道路，不過因路幅不足，瓶頸路段有拓寬改善的必要性及急迫性，楊文科希望藉將瓶頸路段打通，確保通行安全，以帶動地方觀光產業發展。

縣府工務處指出，鄉道竹81線的2.25K到6.6K處，長達4公里，路幅大多不足6公尺，會車困難，部份路段甚至只有2.5至3公尺寬，僅可單向行車，無法雙向會車，嚴重影響行車速率及會車安全。

針對此瓶頸路段，工務處目前擬將其拓寬為雙向各一車道，路幅達10公尺，以利通行及會車，預計建設費用需逾7億元，縣府目前已爭取到交通部公路總局經費補助辦理先期綜合規畫作業，目前正辦理招標作業中。

縣府預期，未來鄉道竹81線完工後，不僅可以提升道路通行品質及安全，還能健全峨眉鄉觀光運輸路網，確保民眾的行車安全及舒適的用路品質，帶動峨眉湖、十二寮及獅頭山風景區等地的觀光發展。