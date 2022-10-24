山水米「玩米主義」園區辦公益 體驗減壓生活禪

後疫情時代，國內旅遊觀光也逐漸加溫，苗栗縣苑裡鎮山水米公司閒置近2年的「玩米主義」園區，昨舉辦企業公益講座，特別邀請農委會前主委陳武雄帶領祖師禪林團員，共同體驗「減壓生活禪」一日遊，全課程免費，學習如何安頓身心的減壓妙法。

山水米公司總經理葉淑蕙表示，這兩年因為疫情關係，加上選舉期社會人心浮躁不 安，山水米以「友善大地 健康人生」為企業社會責任，在「有機稻場」漂浮在稻浪的生態教室，公益舉辦一日「減壓生活禪」活動，目前已常態性舉辦三梯次了。

「祖師禪林」特聘講師陳武雄說，不怕念起、只怕覺遲，念起即覺、覺之則斷，為人處事沒有執著，就是禪的生活。「由觀入止安頓身心、由觀生慧遠離煩惱。」從學習音樂禪、茶禪、吃飯禪、走路禪、動式瑜珈⋯等學習放鬆身心、用心地享受生活中所有一切事物，也希望藉學習課程，讓學員感受到感恩一切之外，也重新反思了解到生命無所不在的喜悅。

現場學員也分享「原來一口飯，是可以這麼好吃！」、「原來走路是這種感覺，我已經好久沒有這樣細細體會過」；有人也認為減壓生活禪是每個人心中的必修課，不僅可以釋放壓力、更學習拿起、放下，從「心」學會善待別人照顧自己。