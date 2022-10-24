苗栗新地標 客家圓樓轉型「台灣客家八音戲曲推廣中心」開幕

苗栗縣閒置的客家圓樓，今年6月底縣府依促參法辦理營運轉移，與翔崴文化公司簽約6年，經閉館整修，今天上午正式開幕，轉型為「台灣客家八音戲曲推廣中心」對外營運，將以會、展、演、店的文創商業模式帶動文化觀光旅遊。

開幕儀式由縣長徐耀昌與翔崴文化公司總顧問林榮興共同主持，無黨籍縣長候選人鍾東錦及民進黨候選人徐定禎妻子楊士儀也難得同框，兩人均肯定客家圓樓對傳統戲曲傳承的重要性，也為選情加溫。

客家圓樓位在苗栗高鐵站，地理條件優越，是打卡熱點，但長期閒置免費參觀，一度有如蚊子館，這次營運轉移不僅能提升經營效率，也能減輕縣府財政負擔。

縣府文化觀光局長林彥甫說，縣府與翔崴文化公司簽約期限6年，每年租金25萬元，績效良好得再續約3年，計畫範圍包括客家圓樓及周邊廣場、景觀步道、停車場。

林榮興目前是翔崴文化公司總顧問，也是榮興客家採茶劇團藝術總監。榮興客家採茶劇團推廣客家戲曲文化逾30年，是苗栗縣「無形文化資產」傳統藝術類「採茶戲」的保存團體，今年以「天上‧人間‧桃花源」、「花囤女」入圍第33屆傳藝金曲獎4項大獎，表現亮眼。

林榮興表示，台灣客家八音戲曲推廣中心參與團隊有榮興工作坊、榮興客家採茶劇團、金圓滿戲劇團、苗栗陳家班北管八音團、慶美園亂彈劇團等，營運主軸以客家傳統戲曲為主，多元創新主題為次，整合客家戲曲、藝術體驗等，讓遊客認識客家文化，促進地方觀光休閒文化產業發展。