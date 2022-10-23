新竹縣社區成果展 展出22社區特色攤位

新竹縣有187個社區，縣府多年投入資源，推動社區力量發展特色，今在竹北新瓦屋舉辦社區發展工作成果展，展出22個社區特色及宣導攤位，讓民眾品嘗到在地社區手作美食，還有體驗DIY活動。

縣府秘書長陳季媛頒發今年榮獲新竹縣社區發展工作選拔，第1名為寶山鄉新城社區、第2名芎林鄉永興社區、第3名北埔鄉水磜社區、第4名新埔鎮南平社區、第5名新埔鎮北平社區，並分別榮獲5到10萬元獎勵金。

陳季媛說，縣府多年透過社會處、交旅處、文化局等局處的力量，協助發展社區特色及永續發展，今年成果展除了展現社區的特色及產業之外，更以提升社區能力為主軸，讓社區間能相互交流學習，也呈現社區不同特色與13鄉鎮市風情。

她也期盼在地社區力量深耕蓬勃發展，讓社區變得更美好，也歡迎縣民及外縣市朋友到新竹縣各社區走走，感受新竹縣社區的熱情並品嘗特色料理。

縣府社會處長李國祿說，縣府從2019年起委託玄奘大學成立新竹縣社區培力育成中心，藉由社區人才分級培力課程、專家學者巡迴協力輔導、社區需求調查，了解社區需要、提升社區能量，透過社區發展工作選拔、公所推動社區發展評鑑、社區發展工作聯繫會報等輔導機制，達到培養社區優勢與能量、增進社區永續發展，及提升精進與創新服務等目標。

李國祿指出，今年持續推動社區發展工作補助計畫，共核定20社區提案、核定補助380萬元，期盼讓在地社區力量深耕蓬勃發展，並協助縣府推動各項福利社區化措施，透過社區居民的共同參與，由下而上為守護社區而努力，讓社區變得更美好，達成縣長楊文科「老中青幼通通照顧」政策。