借唐三藏取經比喻 張善政：妖魔鬼怪就是民進黨抹黑

國民黨桃園市長候選人張善政今天下午主持龍潭聯合競選服務處成立，競服處主委馮愛蓮用「西遊記唐三藏取經」形容張善政從龍潭出發，張表示，他選市長一路走來碰到很多妖魔鬼怪，「這個妖魔鬼怪就是民進黨的抹黑」，妖魔鬼怪抹黑沒有成功，大家集氣11月26日下架民進黨。

張善政暨市議員徐玉樹、林昭賢、劉熒隆龍潭聯合服務處今天下午舉辦成立大會，競總主委呂玉玲等人站台拜託鄉親支持，大批龍潭鄉親熱情參與，張善政授戰旗由該競選服處主委馮愛蓮接受，議員徐玉樹、林昭賢、劉熒隆「包中」，現場高喊「凍蒜」、「龍潭大園結」，場面熱烈。

馮愛蓮形容張善政5月30日一個人從龍潭出發參選，如同西遊記唐三藏西天取經一個人出發，途中碰到3個好夥伴幫忙，走到今天，場上高喊希望鄉親11月26日把張善政送入市政府。

張善政表示，幾個月前，他從龍潭出發，一路走來非常辛苦，可是他心裡一點都不畏懼，他知道一路走下去一定會成功，支撐他走下去，堅信會成功就是龍潭鄉親，龍潭鄉親給他支持，從他出發第一天起就記在心裡，這股力量會支撐他到11月26日勝選為止。

不管西遊記裡寫的是真是假，他相信唐三藏心裡有一個最重要的夥伴，深信取經會成功，會把經典取回唐朝中土，讓中國了解佛經，唐僧心裡有一個最重要的夥伴是相信上天會幫忙，知道一路上會碰到妖魔鬼怪。

他選市長一路走來，碰到很多妖魔鬼怪，這個妖魔鬼怪就是民進黨的抹黑，但是妖魔鬼怪抹黑沒有成功，唐僧有3個夥伴，今天他旁邊也有3位議員，就是他的好夥伴。