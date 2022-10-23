鄭運鵬新住民政見 成立關懷小組、推母語教師專職化

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天提出普設關懷據點等3項新住民政策，還提供英文、印尼文、泰文、越南文等4種語言版本。鄭運鵬說，桃園有6萬多的新住民，不論來自哪裡，只要是居住在桃園的「好鵬友」，「都是我們的市民朋友。」

鄭運鵬表示，桃園是一個族群多元的城市，現在居住在桃園的新住民就有6萬多人，桃園市長鄭文燦對新住民的照顧領先全國，打造了新住民文化會館，提供許多照顧服務，而身為桃園勇者，他希望可以照顧住在桃園的每一個人，因此他也在鄭文燦的基礎上，提出大進化的新住民政策。

鄭運鵬新住民政策分3大項，首先是「挺新！關懷大進化」，在每個行政區成立「新住民關懷小組」及早關心、介入關懷，希望讓新住民家庭在桃園都能安心生活。

二，「貼新！新住民母語教育大進化」，因許多新住民朋友從事母語教育，桃園有許多國小、高中有東南亞語言課程，他將推動新住民母語教師專職化，讓母語老師的權益更受保障。三，「創新！『新』創大進化」，包含新住民品牌聯盟及新住民小市集。

鄭運鵬表示，新住民創業在台灣很有發展潛力，他將借助政府力量，與商圈合作創立新住民品牌聯盟，讓大家更認識新住民文化；此外，桃園有許多商圈，未來可以在徒步區舉辦新住民小市集，希望擴大新住民品牌及顧客群，也讓大家在周末時體驗更多新住民文化。