為守護石虎而跑 聯大八甲馬拉松1800人參加

苗栗縣是瀕臨絕種野生動物最重要的棲地，國立聯合大學八甲校區旁茶園石虎現跡，校方復辦「2022苗栗為守護石虎而跑 聯大八甲馬拉松」今天起跑，吸引1800名選手參賽，別具意義。

聯大八甲校區2014年9月全面啟用，當年11月15日舉辦第一屆八甲馬拉松，引起熱烈回響，連續舉辦2年，第3年後因故停辦，今年創校50年校慶前夕復辦，尤其是鄰近八甲校區的茶園採友善農法，監測到石虎活動，突顯「守護石虎而跑」的賽事理念。

1800名參加馬拉松，分成全馬42公里、半馬21公里及10公里組、健康5公里組，聯大校長李偉賢、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人鳴槍分批起跑，全馬組、半馬組路線特別延伸至國道3號138公里石虎天空之橋，全台國道上第一座跨越式的動物通道，提供石虎等野生動物穿越國道兩側棲地。