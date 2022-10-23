聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹芎林2特色公園啟用 方口獅溜滑梯最吸睛
新竹縣芎林鄉近年移入人口續增，新市鎮正逐漸成形，縣府近年也推動改造特色公園，昨2座位於芎林文德重劃區的特色公園同步啟用，其中公一方口獅特色公園的「方口獅溜滑梯」最吸睛，已成在地孩子最喜愛遊戲去處。
縣府產發處表示，昨啟用的特色公園分別為「芎林公三運動公園」及「芎林公一方口獅主題公園」，是繼「芎林公四水霧自然遊戲場」後又一融合在地文化特色與富遊樂、運動性質的公園空間，可供民眾休憩。
其中方口獅公園融合了芎林在地的舞獅文化，並且經過與地方文化人士交流，聽取鄭家拳館、張家獅隊與育峰武術社等意見，而設計出方口獅溜滑梯、木人樁體能區及展演迎賓廣場等設施，希望讓孩子重新認識本地傳統文化。
公三運動公園則是以運動為主題，打造32種運動功能設施、學齡前兒童100公尺Push Bike車道區及200公尺地景跑道等，未來民眾將能利用公園設施好好舒展筋骨，就像是大型的戶外健身房。
縣長楊文科表示，新竹縣推動的22座特色公園已陸續改造完成，不只提供優質、多元遊憩空間，也盡可能滿足各年齡層需求，而公一公園改造後，更是用方口獅遊具呈現客家族群象徵，又兼具遊玩功能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言