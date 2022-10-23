快訊

5層透天宅外牆驚見「巨大象棋盤」 內行曝弦外之音：他帥死了

夜店知名DJ「愛吹倫」涉販毒 警逮捕搜出大麻、搖頭丸

強化腿部、維持心肺功能 專家授延緩老化的居家肌力訓練

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹芎林2特色公園啟用 方口獅溜滑梯最吸睛

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
方口獅溜滑梯成孩子熱門遊戲場，現場大小朋友玩得不亦樂乎。圖／縣府提供
方口獅溜滑梯成孩子熱門遊戲場，現場大小朋友玩得不亦樂乎。圖／縣府提供

新竹縣芎林鄉近年移入人口續增，新市鎮正逐漸成形，縣府近年也推動改造特色公園，昨2座位於芎林文德重劃區的特色公園同步啟用，其中公一方口獅特色公園的「方口獅溜滑梯」最吸睛，已成在地孩子最喜愛遊戲去處。

縣府產發處表示，昨啟用的特色公園分別為「芎林公三運動公園」及「芎林公一方口獅主題公園」，是繼「芎林公四水霧自然遊戲場」後又一融合在地文化特色與富遊樂、運動性質的公園空間，可供民眾休憩。

其中方口獅公園融合了芎林在地的舞獅文化，並且經過與地方文化人士交流，聽取鄭家拳館、張家獅隊與育峰武術社等意見，而設計出方口獅溜滑梯、木人樁體能區及展演迎賓廣場等設施，希望讓孩子重新認識本地傳統文化。

公三運動公園則是以運動為主題，打造32種運動功能設施、學齡前兒童100公尺Push Bike車道區及200公尺地景跑道等，未來民眾將能利用公園設施好好舒展筋骨，就像是大型的戶外健身房。

縣長楊文科表示，新竹縣推動的22座特色公園已陸續改造完成，不只提供優質、多元遊憩空間，也盡可能滿足各年齡層需求，而公一公園改造後，更是用方口獅遊具呈現客家族群象徵，又兼具遊玩功能。

公三運動公園如大型戶外健身房，提供居民運動休閒好去處。圖／縣府提供
公三運動公園如大型戶外健身房，提供居民運動休閒好去處。圖／縣府提供

延伸閱讀

影／輔選竹縣長候選人 蔡英文「這3個理由」支持周江杰

北埔、芎林2聯合競選服務處成立 楊文科端政績政見搶票

竹市議員候選人劉彥伶競總成立 林智堅、 沈慧虹站台

新竹米粉節今登場 米粉曬場限定開放打卡拍美照

相關新聞

新竹芎林2特色公園啟用 方口獅溜滑梯最吸睛

新竹縣芎林鄉近年移入人口續增，新市鎮正逐漸成形，縣府近年也推動改造特色公園，昨2座位於芎林文德重劃區的特色公園同步啟用，...

夜光風箏繽紛苗栗市河濱公園 觀眾大呼幸福療癒

苗栗2022「九降風起紙鳶情揚美食飄香」風箏文化暨客家美食節，昨天從地面到天空，從白天黑夜，苗栗市後龍溪河濱公園好精彩，...

苗栗縣規畫6處700戶社會住宅 第一批105戶2025年完工

內政部營建署委託國家住宅及都市更新中心在苗栗縣，專案規畫6處基地興建700戶社會住宅，第一處苗栗市「明駝好室」105戶，...

苗栗風箏節 扁擔、鯨魚飛上天

為期2天的苗栗風箏文化及客家美食節，昨起在苗栗市河濱公園登場。除了放飛「㧡擔向前」扁擔主題風箏，還有韓劇「非常律師禹英禑...

影／九降風起 苗栗風箏文化及客家美食節登場

苗栗風箏文化及客家美食節上午在苗栗市河濱公園登場，苗栗市長邱鎮軍和來賓放飛「㧡擔向前」扁擔風箏，為今年一連兩天的風箏節揭...

竹北新社圳木棧道損壞安全堪憂 林為洲：提高修繕效率

國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲，近期接獲民眾反映，竹北新社圳連接十興2街與十興3街有3處木棧道橋毀損嚴重，橋面兩側圍欄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。