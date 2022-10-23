新竹芎林2特色公園啟用 方口獅溜滑梯最吸睛

新竹縣芎林鄉近年移入人口續增，新市鎮正逐漸成形，縣府近年也推動改造特色公園，昨2座位於芎林文德重劃區的特色公園同步啟用，其中公一方口獅特色公園的「方口獅溜滑梯」最吸睛，已成在地孩子最喜愛遊戲去處。

縣府產發處表示，昨啟用的特色公園分別為「芎林公三運動公園」及「芎林公一方口獅主題公園」，是繼「芎林公四水霧自然遊戲場」後又一融合在地文化特色與富遊樂、運動性質的公園空間，可供民眾休憩。

其中方口獅公園融合了芎林在地的舞獅文化，並且經過與地方文化人士交流，聽取鄭家拳館、張家獅隊與育峰武術社等意見，而設計出方口獅溜滑梯、木人樁體能區及展演迎賓廣場等設施，希望讓孩子重新認識本地傳統文化。

公三運動公園則是以運動為主題，打造32種運動功能設施、學齡前兒童100公尺Push Bike車道區及200公尺地景跑道等，未來民眾將能利用公園設施好好舒展筋骨，就像是大型的戶外健身房。