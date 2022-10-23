夜光風箏繽紛苗栗市河濱公園 觀眾大呼幸福療癒

苗栗2022「九降風起紙鳶情揚美食飄香」風箏文化暨客家美食節，昨天從地面到天空，從白天黑夜，苗栗市後龍溪河濱公園好精彩，尤其晚間的夜光風箏秀，觀眾直呼好幸福有療癒。

苗栗市公所今年連續第12年辦理風箏文化暨客家美食節，客家特色成了盛事，今年以「㧡擔·向前」為主題，昨天在後龍溪河濱公園登場，湧入大批民眾，昨晚夜光風箏秀 ，有三葉蟲、章魚、魟魚，鯨魚、水母、老虎等巨型夜光風箏，及夜光特技風箏排字秀，五彩繽紛閃爍吸睛。