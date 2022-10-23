苗栗縣規畫6處700戶社會住宅 第一批105戶2025年完工

內政部營建署委託國家住宅及都市更新中心在苗栗縣，專案規畫6處基地興建700戶社會住宅，第一處苗栗市「明駝好室」105戶，將於今年12月7日開工，預定2025年完工。

苗栗縣議員曾玟學在議會定期會總質詢關心社會住宅推動進度，尤其是頭份、竹南地區外來、年輕人口多，有其需求性，縣府工商發展處長詹彩蘋表示，營建署規畫6處基地興建700戶，其中3處分別在苗栗市、竹南鎮及頭份市，另3處備案基地。

其中第一處社宅基地在苗栗地方法院對面原袍澤新村周邊地區，基地面積約461坪，產權台灣糖業股份有限公司，設計105戶，縣府配合協助取得建築執照，預計12月7日開工，2025年完工，可望是全縣第一批社宅。

詹彩蘋說，第二處基地在苗栗縣審計室對面，面積1191坪，產權分屬縣政府、市公所，及農田水利署苗栗管理處，規畫至少295戶，都市計畫變更機關及社福用地草案，目前辦理公開展覽中。

第三處在竹南鎮天聲段918、922及1064地號3筆土地，鄰近國道3號及台灣鐵路局海線鐵路交會口，面積約5458坪，產權屬台鐵、國有財產署，營建署申請辦理都市計畫個案變更中。

詹彩蘋說，3處備用基地在竹南鎮龍山段3筆土地，位在第三處社宅對面，基地面積3041坪，土地皆為國有地；頭份市建國花市基地1489坪，縣府土地、頭份市公所管理，朝零售市場立體多目標使用規畫；頭份市正興段2筆國有地，面積6075坪，頭份市公所建議，營建署列為備用基地。