北埔、芎林2聯合競選服務處成立 楊文科端政績政見搶票

國民黨新竹縣長候選人楊文科，今天陸續在北埔鄉與芎林鄉成立聯合競選服務處，端出新竹縣獲商業週刊評選為全台「賺錢王」、「招商王」、「減債王」三冠王，代表會做事情、會賺錢、會還債，楊文科端政績搶票，也承諾未來連任，會加倍回饋北埔、芎林鄉親，積極發展各項建設，獲得現場鄉親高聲吶喊支持。

楊文科表示，他「肯做事情、能做事情」，對北埔的建設包含北埔鄉綜合行政中心遷建案，已經正式完成土地買賣契約簽約，鄉公所正辦理都市計畫用地變更作業；另外，也完成北埔慈天宮及龍瑛宗文學館的修復再利用工程、「雙安橋加固工程及周邊景觀環境改善」、「北埔國中思源樓拆除重建」。

而北埔鄉擁有許多歷史古蹟，吸引大批觀光人潮，為了讓遊客停車更方便，設置鄧南光公有停車場。楊文科表示，「要把商圈做起來」，吸引更多遊客到北埔觀光旅遊。

楊文科傍晚也出席芎林鄉聯合競選服務處成立大會，他指出，過去4年來在芎林鄉投入數十億經費，包括新建消防局芎林分隊新建廳舍落成啟用、公有零售市場興建工程也已動土開工，還有芎林鄉公所聯合辦公大樓正進行內部裝修，預計11月20日就可完工。