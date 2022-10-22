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竹北新社圳木棧道損壞安全堪憂 林為洲：提高修繕效率

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹北新社圳木棧道橋，明顯可以看出橋面新舊木板交雜，國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲認為是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，並未整體評估考量進行修繕。圖／林為洲團隊提供
竹北新社圳木棧道橋，明顯可以看出橋面新舊木板交雜，國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲認為是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，並未整體評估考量進行修繕。圖／林為洲團隊提供

國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲，近期接獲民眾反映，竹北新社圳連接十興2街與十興3街有3處木棧道橋毀損嚴重，橋面兩側圍欄已經腐朽，基座固定橋面處也產生木頭分離情況；林為洲會同相關單位和竹北市代候選人范佩瑤現場實勘，並強調若順利當選，一定會提高市公所的修繕效率，保障市民安全。

林為洲表示，竹北市大樓沿著新社圳兩旁林立，許多市民閒暇時刻喜歡循著老水圳兩側親水人行道散步，但是新社圳有些木板已經破碎，橋面有木板翹起情況，可能導致行人被絆倒；一旁木作圍欄也毀損嚴重，民眾只要稍微撐靠休息，有可能因重心不穩而掉落。

林為洲說，明顯可以看出橋面新舊木板交雜，顯然是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，並未整體評估考量進行修繕，雖然橋面兩側緊急圍上警示帶，但萬一有小朋友在橋面跑跳嬉鬧，恐發生掉落橋面的危機。范佩瑤則說，之前有看見媽媽推著嬰兒車想穿越橋面到另一側馬路，通過毀損的橋面時，讓嬰兒車很難推動，整體規畫一點也不友善。

林為洲表示，平時道路與橋面的修繕，由開口契約辦理，為的是縮減發包流程與時間；他認為明明只需要繪製維修內容通知承包商進場施作就可以，但現況卻沒改善，顯然竹北市公所行政效率仍低落。他承諾只要當選竹北市長，一定會提升公所的行政、修繕效率，確保民眾使用各項公共設施的安全。

竹北新社圳木棧道橋毀損嚴重，國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲（左）會同相關單位和竹北市代候選人范佩瑤（中）現場實勘。圖／林為洲團隊提供
竹北新社圳木棧道橋毀損嚴重，國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲（左）會同相關單位和竹北市代候選人范佩瑤（中）現場實勘。圖／林為洲團隊提供
竹北新社圳木棧道橋毀損，國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲（右）會同相關單位和竹北市代候選人范佩瑤（左）現場實勘。圖／林為洲團隊提供。圖／林為洲團隊提供
竹北新社圳木棧道橋毀損，國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲（右）會同相關單位和竹北市代候選人范佩瑤（左）現場實勘。圖／林為洲團隊提供。圖／林為洲團隊提供
新竹縣竹北新社圳連接十興2街與十興3街有3處木棧道橋毀損嚴重，竹北市長候選人林為洲接獲陳情前往實勘。圖／林為洲團隊提供
新竹縣竹北新社圳連接十興2街與十興3街有3處木棧道橋毀損嚴重，竹北市長候選人林為洲接獲陳情前往實勘。圖／林為洲團隊提供

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