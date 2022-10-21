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砂石洩國2八德交流道 趕在下班尖峰前搶通

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國道2號八德交流道出口前大面積砂石散落，一度影響交通，目前警方及相關單位已經搶通內線車道，外線2車道預計稍後就能排除。圖／國道警方提供
國道2號八德交流道出口前大面積砂石散落，一度影響交通，目前警方及相關單位已經搶通內線車道，外線2車道預計稍後就能排除。圖／國道警方提供

國道2號東向八德交流道出口前今天下午傳大面積砂石散落，造成外線兩車道暫時封閉，車多回堵，平均時速不到20公里，國道警察與相關單位趕往處理，最後花了將近3小時才排除狀況，後續將追究肇事者責任。

據悉，砂石散落事件大約發生在今天下午2時48分，原本內線車道也受影響，但不至於完全無法通行，國道警察及相關單位前往後，先清空內線障礙物，再逐一清理外線車道。

警方表示，此次事件未造成人車傷亡，但影響交通甚鉅，已鎖定違規車輛，將通知駕駛到案說明。按照規定，國道散落物阻礙交通可處9千元到1萬8千元罰鍰，另須負擔每半小時3千元的處理作業費，故呼籲民眾上路前先檢視貨品是否綁緊牢固，避免物品掉落釀成事故，還須負賠償責任。

國道2號八德交流道出口前大面積砂石散落，一度影響交通，目前警方及相關單位已經搶通內線車道，外線2車道預計稍後就能排除。圖／國道警方提供
國道2號八德交流道出口前大面積砂石散落，一度影響交通，目前警方及相關單位已經搶通內線車道，外線2車道預計稍後就能排除。圖／國道警方提供

國道 車道 警察

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