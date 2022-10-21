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桃龍潭中興路地下電纜工程延宕 部分路段力拚年底完工

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園龍潭中興路地下電纜工程延宕，台電力拚今年底前完成1.2公里工程。記者翁唯真／攝影
桃園龍潭中興路地下電纜工程延宕，台電力拚今年底前完成1.2公里工程。記者翁唯真／攝影

桃園龍潭中興路3公里地下電纜工程，原定今年6月底要完成移除電桿，不過因台電4度流標，使工程無法施作；市議員徐玉樹表示，電纜無法下地，柏油路面無法刨鋪平整，地方居民不斷反映，希望儘速動工；桃市府養工處道路挖掘科長邱建豪表示，因工程不斷流標，因此台電檢討將先對中興路55號至國道3號約1.2公里範圍調派台電工班進場佈纜施工，力拚年底完工，剩餘1.7公里路段將持續招標。

徐玉樹表示，中興路地下電纜工程2020年施作僅中正路至成功路這一段約500公尺，而成功路至國道3號原定6月要完工，不過詢問市府養工處，得到的回應是台電公司上網招標，數次流標。因工程延宕造成柏油路面一直無法加封，路不平讓用路人怨聲載道。

邱建豪指出，養工處去年8月邀集龍潭市議員及里長辦理龍潭區中興路管線協調會議，經整合台電電纜地下化工程及自來水汰管工程挖掘期程後，由自來水汰管工程先行進場施工，該工程第一階段去年12月完工，後由台電接續進場施工。

邱建豪說，台電公司原預計今年6月完工，不過台電公司年度契約流標4次致工程無法順利推展，經協調後，台電公司已先行針對龍潭中興路55號至國道3號約1.2公里範圍調派台電工班進場佈纜施工，已拔除11支電桿，若順利將於今年底完成本路段電纜地下化。

邱建豪指出，而剩下的成功路至中興路55巷約1.7公里的工程，將由台電持續招標，本路段完成後預計可移除7.2公里纜線，33支電桿。

台電 國道 議員 桃園

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