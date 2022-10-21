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號次抽籤／新竹縣議員選舉73搶37席 竹北市長抽籤號次同步出爐

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣議員選舉73搶37席，抽籤號次出爐。記者王淑君／攝影
新竹縣議員選舉73搶37席，抽籤號次出爐。記者王淑君／攝影

新竹縣議員選舉73席搶37席，選委會今天在縣府大禮堂進行候選人號次抽籤，各議員參選人紛紛帶領團隊聚集喊口號助陣、炒熱氣氛，會場外也有數十輛腳踏車陣聚集，替支持的議員候選人助陣。此外，選情熱度更甚新竹縣長的竹北市長選戰，各候選人號次也順利出爐。

新竹縣竹北市長選戰，因國民黨提名中央層級現任立委林為洲參選，民進黨派曾參選縣長、立委的一級選將鄭朝方參戰，炒熱選戰話題；竹北市長候選人號次抽籤今天在斗崙里集會所進行，結果出爐由民進黨鄭朝方抽中1號、無黨郭漢章2號、林冠年3號、國民黨林為洲4號。

抽中1號的鄭朝方喊出「一馬當先」、「竹北1定贏」，隨即前往仁義市場和攤商及民眾拜票，懇託支持。國民黨林為洲抽中4號，喊出「竹北市繁榮 阿洲4在必行」一定做得到。

新竹縣議員各選區候選人號次抽籤，由新竹縣選舉委員會主任委員陳季媛主持、見證，結果如下。

第1選區議員（竹北市，應選12席）號次依序為：1號林禹佑、2號蔡蕥鍹、3號陳冠宇、4號蔡志環、5號林增堂、6號張珈源、7號吳旭智、8號王炳漢、9號杜文中、10號范植華、11號許育綸、12號林碩彥、13號歐陽霆、14號邱靖雅、15號朱建銘、16號林祺軒、17號陳立基、18號陳凱榮、19號連郁婷、20號陳文得、21號鄭美琴、22號鄭福強。

第2選區（湖口鄉，應選5席）號次依序為：1號范振龍、2號萬正英、3號吳菊花、4號齊占翔、5號陳栢誠、6號何建樺、7號陳德木、8號甄克堅、9號羅美文、10號張燦堂。

第3選區（新豐鄉，應選3席）號次依序為：1號徐勝凌、2號吳傳地、3號何智達、4號張鎮榮。

第4選區（關西鎮，應選2席）號次依序為：1號徐瑜新、2號吳發勝、3號羅仕琦。

第5選區（新埔鎮，應選2席）號次依序為：1號呂宛庭、2號范曰富、3號林保祿。

第6選區（橫山鄉、尖石鄉，應選1席）號次依序為：1號張良印、2號張永奎。

第7選區（芎林鄉，應選1席）號次依序為：1號鄭昱芸、2號劉代洋。

第8選區（竹東鎮、五峰鄉，應選6席）號次依序為：1號呂幸潤、2號范振東、3號林昭錡、4號上官秋燕、5號鄭朝鐘、6號林若宸、7號楊昌德、8號陳晏華、9號彭致豪、10號劉興藻、11號余筱菁、12號彭余美玲、13號鄭正、14號馮守亮、15號范振港、16號黃豪杰、17號林子丞。

第9選區（寶山鄉，應選1席）號次依序為：1號邱坤桶（同額免抽籤）。

第10選區（北埔鄉、峨眉鄉，應選1席）號次依序為：1號王辰翔、2號范文鴻、3號湯惠鈴。

第11選區（新竹縣之平地原住民，應選1席）號次依序為：1號法隆伊佑、2號林秉君。

第12選區（尖石、竹北、湖口、新豐、關西、新埔、橫山之山地原住民，應選1席）號次依序為：1號林世偉、2號劉建民。

第13選區（五峰、芎林、竹東、寶山、北埔、峨眉之山地原住民，應選1席）號次依序為：1號張益生、2號張雁萍。

新竹縣議員選舉73搶37席，抽籤號次出爐。記者王淑君／攝影
新竹縣議員選舉73搶37席，抽籤號次出爐。記者王淑君／攝影
新竹縣議員選舉73搶37席，抽籤號次出爐。記者王淑君／攝影
新竹縣議員選舉73搶37席，抽籤號次出爐。記者王淑君／攝影
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新竹縣議員選舉73搶37席，抽籤號次出爐。記者王淑君／攝影

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