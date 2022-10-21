民眾黨竹市議員候選人爆涉賄選 葉國文發聲明捍衛清白

新竹地檢署接獲線報指民眾黨新竹市議員參選人葉國文捐助某社團法人協會，作為設籍選舉區內學生獎學金；昨天搜索傳喚14人到案，經訊問後認葉國文涉嫌賄選。對此，葉國文今天發出聲明，他長期深耕地方，認識他的人都可作證，他平常就關懷在地弱勢學童的權益，而非博得選民的認同而做出賄選行動。

今天早上新竹市舉行候選人抽籤，葉國文也出席參與。他指出，針對檢調的調查回應，最有力的證據即是，目前檢方無法有足夠的證據證明他有賄選嫌疑而同意交保，今天也順利出席候選人的抽籤活動。

葉國文說，這次的選舉是一場價值的選戰，我們瞧不起任何的抹黑造謠、賄選等不正當的選舉手段，「我葉國文不論過去、現在與未來，都會正正當當的獲取選民的認同」，對於那些造謠者，葉國文競選團隊也將依法提起誹謗、妨害名譽等訴訟。

葉國文表示，未來關於這起事件的進度也會更新給大家知道，相信司法會還給他清白。