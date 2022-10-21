號次抽籤／新竹市議員選舉62搶34席 6選區號次熱騰騰出爐

新竹市議員選舉62席搶34席，選委會今天在體育館進行候選人號次抽籤，各議員參選人人馬紛紛聚集體育館，分別在候選人抽出號次後讚聲、喊口號，氣氛熱鬧。新竹市選委會隨即也公布所有議員候選人抽籤號次名單，其中9人未到由主持人代抽。

市長候選人姓名號次為1號黃源甫、2號龔偉綸、3號林耕仁、4號李驥羣、5號沈慧虹、6號高虹安。民眾黨高虹安率先抽出6號後喊出「0到6歲市府養，新竹有安一定強」，國民黨林耕仁抽出3號後高呼「3號凍蒜」，民進黨沈慧虹抽出5號喊出「5你5我，新竹一定虹」，無黨籍黃源甫抽到1號喊出「一馬當先」。

第一選區議員（市議員東區，應選12席）號次依序為：1號陳清智、2號陳錫文、3號李國璋、4號陳珍裕、5號余邦彥、6號周莉柔、7號劉崇顯、8號段孝芳、9號宋品瑩、10號張祖琰、11號何志勇、12號林志雅、13號謝佩妤、14號鍾淑英、15號張文興、16號劉明鴻、17號戴朝琴、18號黃耀正、19號黃文政、20號王銘宗、21號蔡惠婷、22號曾資程、23號鄭美娟、24號黃家曄、25號劉彥伶。

第二選區議員（市議員南區，應選4席）號次依序為：1號何智昌、2號王岢鈺、3號田雅芳、4號許修睿、5號施乃如、6號徐美惠、7號黃立達、8號何家樺、9號許登淇、10號陳鶴文。

第三選區議員（市議員西區，應選2席）號次依序為：1號陳建名、2號施淑婷、3號陳治雄。

第四選區議員（市議員北區，應選9席）號次依序為：1號林彥甫、2號孫鍚洲、3號蔡文盛、4號顏政德、5號劉康彥、6號黃美慧、7號彭昆耀、8號蕭志潔、9號黃世禮、10號楊玲宜、11號鄭慶欽、12號曾泰程、13號陳清全、14號吳旭豐。

第五選區議員（香山區，應選6席）號次依序為：1號陳慶齡、2號林盈徹、3號葉國文、4號廖子齊、5號吳國寶、6號劉昊禮、7號陳啓源、8號鄭成光、9號曾沛騰。

第六選區議員（平地原住民，應選1席）：1號林慈愛（同額免抽籤）。