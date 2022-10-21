快訊

護盤台積電打水漂？昨天最後一盤搶進買盤現賠4,767萬

30多歲男「頭暈痠痛」快篩陽 用抗病毒藥物6天後家中亡

本土+3萬7196 境外+69 死亡+78 仍在高原期但往好方向走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造竹北「泡泡方城市」 鄭朝方明辦2場親子嘉年華

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方打造竹北「泡泡方城市」，本周六將在竹北市2個公園舉辦「歡樂方城市親子泡泡」活動。圖／鄭朝方團隊提供
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方打造竹北「泡泡方城市」，本周六將在竹北市2個公園舉辦「歡樂方城市親子泡泡」活動。圖／鄭朝方團隊提供

新竹縣竹北市出生率高，民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方鎖定親子族群，明天（22日）將在竹北市2個公園舉辦「歡樂方城市親子泡泡」活動，現場準備有泡泡製造機，為大小朋友們製造數不盡、玩不完的夢幻泡泡，搭配魔術秀和創意氣球秀，並發送限量告白氣球、香氛片等宣傳小物，邀請親子一起同歡。

鄭朝方表示，2場「泡泡方城市」活動將分別於下午2點在興隆公園、下午4點在公12公園舉辦，他的行動願景車會開到現場，用易拉展廣告跟大家分享他這次競選市長的政見，他也會親自到場和大小朋友們互動同樂。

鄭朝方說，竹北市是一座年輕有活力的城市，出生率全台首屈一指，這次競選鎖定親子族群提出多項育兒相關的重要政見，包括竹北孕婦至大新竹轄內醫院、婦產科產檢補助計程車接駁費；3至6歲竹北育兒津貼3000元加碼至6000元、竹北市內公立國中小學童營養午餐經費加碼、廣辦育兒照護教育（出生前至3歲）免費講座，幫助新手爸媽增加育兒知識及技巧。

鄭朝方表示，竹北的孩子值得更好的照顧，不論是還在孕媽咪肚裡的孩子，或是各年齡的學童，都讓他來為家長分擔照顧孩子的責任。

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方，打造竹北「泡泡方城市」，明天將連辦2場親子嘉年華。圖／鄭朝方團隊提供
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方，打造竹北「泡泡方城市」，明天將連辦2場親子嘉年華。圖／鄭朝方團隊提供
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方明辦2場「泡泡方城市」活動，分別於下午2點在興隆公園、下午4點在公12公園舉辦。圖／鄭朝方團隊提供
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方明辦2場「泡泡方城市」活動，分別於下午2點在興隆公園、下午4點在公12公園舉辦。圖／鄭朝方團隊提供

鄭朝方 新竹縣選舉 2022大選

延伸閱讀

2.8億打造…竹縣首座綜合社福館揭牌 明年上半年營運

增加補助金減輕家庭負擔 林為洲提強化竹北長照服務

全台首創AR說政見 鄭朝方競總開箱領航竹北E化

鍾東錦稱有1億元很正常 意外引起竹北人炸鍋熱議

相關新聞

號次抽籤／新竹市議員選舉62搶34席 6選區號次熱騰騰出爐

新竹市議員選舉62席搶34席，選委會今天在體育館進行候選人號次抽籤，各議員參選人人馬紛紛聚集體育館，分別在候選人抽出號次...

打造竹北「泡泡方城市」 鄭朝方明辦2場親子嘉年華

新竹縣竹北市出生率高，民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方鎖定親子族群，明天（22日）將在竹北市2個公園舉辦「歡樂方城市親子...

苗栗苑裡鎮長2號候選人劉育育感謝夥伴 競選總部周六開幕

甫獲首屆文化部社區營造青年行動獎項的苗栗縣苑裡鎮長候選人劉育育，今天上午抽到2號籤後，在臉書發文感謝團隊夥伴，同時也廣邀...

號次抽籤／苗縣議員候選人扮裝 原住民服飾、皇后宮裝吸睛

苗栗縣111年地方公職人員選舉，縣長候選人及縣議員候選人抽籤，今天上午在苗栗市中正堂舉行，其中縣議員73人登記應選38人...

配合斷管連絡工程 桃園市中壢部分區域將停水12小時

桃園中壢區明為配合中壢運動公園辦理「中壢區環中東路及福州路口斷管連絡工程」，因此明天上午9時至晚上9時共12小時，將會停...

桃園10月初誤打流感疫苗幼兒死亡？衛生局：假消息

桃園市政府衛生局表示，網路傳聞有嬰幼兒接種流感疫苗後死亡（指未足3歲幼兒10月初誤打流感疫苗），衛生局與北榮桃園分院再次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。