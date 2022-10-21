打造竹北「泡泡方城市」 鄭朝方明辦2場親子嘉年華

新竹縣竹北市出生率高，民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方鎖定親子族群，明天（22日）將在竹北市2個公園舉辦「歡樂方城市親子泡泡」活動，現場準備有泡泡製造機，為大小朋友們製造數不盡、玩不完的夢幻泡泡，搭配魔術秀和創意氣球秀，並發送限量告白氣球、香氛片等宣傳小物，邀請親子一起同歡。

鄭朝方表示，2場「泡泡方城市」活動將分別於下午2點在興隆公園、下午4點在公12公園舉辦，他的行動願景車會開到現場，用易拉展廣告跟大家分享他這次競選市長的政見，他也會親自到場和大小朋友們互動同樂。

鄭朝方說，竹北市是一座年輕有活力的城市，出生率全台首屈一指，這次競選鎖定親子族群提出多項育兒相關的重要政見，包括竹北孕婦至大新竹轄內醫院、婦產科產檢補助計程車接駁費；3至6歲竹北育兒津貼3000元加碼至6000元、竹北市內公立國中小學童營養午餐經費加碼、廣辦育兒照護教育（出生前至3歲）免費講座，幫助新手爸媽增加育兒知識及技巧。