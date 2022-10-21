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苗栗縣議員候選人扮裝抽籤 原住民服飾、扮成皇后吸睛

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣長候選人及縣議員候選人今天上午完成抽籤號次。圖／苗栗縣選委會提供
苗栗縣長候選人及縣議員候選人今天上午完成抽籤號次。圖／苗栗縣選委會提供

苗栗縣111年地方公職人員選舉，縣長候選人及縣議員候選人抽籤，今天上午在苗栗市中正堂舉行，其中縣議員73人登記應選38人，有人穿著皇后宮裝，有人以原住民傳統服飾出席，抽完籤台下支持者也不斷高喊「當選」。

現場第五選區張淑芬連莊抽到18號；第四選區的副議長李文斌與轉換跑道參選縣長的議長鍾東錦同樣都抽到1號，支持者立刻高喊「一馬當先」；第六選區首度參選的盛瑛打扮成皇后，與穿著宮裝的女兒及員工亮麗登場；第八選區爭取連任的黃月娥則是穿著原住民傳統服飾、打赤腳上台抽籤。

現場有7人未到場，其中第七選區兩參選人均缺席，經唱名三次無人現身後由選委會代抽，另第五選區饒斯淵則由競選團隊人員到場代抽。

第八選區爭取連任的黃月娥穿著原住民傳統服飾、打赤腳到場抽籤。記者吳傑沐／攝影
第八選區爭取連任的黃月娥穿著原住民傳統服飾、打赤腳到場抽籤。記者吳傑沐／攝影
第六選區首度參選的盛瑛（中）打扮成皇后，與穿著宮裝的女兒及員工亮麗登場。記者吳傑沐／攝影
第六選區首度參選的盛瑛（中）打扮成皇后，與穿著宮裝的女兒及員工亮麗登場。記者吳傑沐／攝影

議員 原住民

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