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配合斷管連絡工程 桃園市中壢部分區域將停水12小時

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢區明部分區域將停水12個小時，民眾務必提前儲水。示意圖。記者翁唯真／攝影
桃園中壢區明部分區域將停水12個小時，民眾務必提前儲水。示意圖。記者翁唯真／攝影

桃園中壢區明為配合中壢運動公園辦理「中壢區環中東路及福州路口斷管連絡工程」，因此明天上午9時至晚上9時共12小時，將會停水，台灣自來水公司第二管理處提醒民眾，停水期間請先儲水，並關閉抽水機電源避免馬達損壞造成火災。

明天全里停水：中壢區普強里、德義里、普義里、普仁里、普忠里、自信里、自立里、莊敬里、自強里、自治里、中興里、中山里、中正里、興仁里。

部分停水：中壢區正義里中山東路一段與中興二村、仁義里中山東路一段、普義路、中華路二段、延平路、忠義里中華路一段619巷、普慶里環中東路、新中北路、仁愛里環中東路、普忠路環中東路至新中北路、篤行里永福路雙號側、興仁路二段。桃園區龍山里遠揚街、鴻撫街、八德區永豐里華康街176巷、東泰街、白鷺里興仁路二段沿線。

停水 桃園

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