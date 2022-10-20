楊梅消防分隊辦「不開窗就搗蛋」 宣導一氧化碳危險
天氣逐漸轉涼，天冷時緊閉家中門窗，易造成通風不良，導致一氧化碳中毒發生，桃市府消防第二大隊楊梅分隊聯合桃園市不動產仲介經紀商業同業公會，於埔心牧場舉辦防範一氧化碳中毒宣導萬聖節活動「不開窗就搗蛋」。
今下午消防員裝扮成萬聖節南瓜怪及象徵隱形殺手「一氧化碳」的鐮刀死神演出小劇場，藉由生動活潑的話劇演出，讓民眾了解使用燃氣熱水器應保持室內環境通風，安裝燃氣熱水器應由合格承裝業者及領有燃起熱水器合格承裝技術士設置，才能避免一氧化碳中毒事件發生。
除話劇宣導，另有宣導體驗站、地震體驗車，希望民眾能在遊戲互動的過程中，學習到防火防災相關知識，達到寓教於樂目的。
第二大隊長戴明杉表示，本次活動希望能帶給民眾了解燃氣熱水器正確安裝位置、常見錯誤型態、一氧化碳的危險性及CO中毒如何急救，認識如何防範一氧化碳中毒，悲劇不發生。
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