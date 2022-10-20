楊梅消防分隊辦「不開窗就搗蛋」 宣導一氧化碳危險

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府消防第二大隊楊梅分隊聯合桃園市不動產仲介經紀商業同業公會，於埔心牧場舉辦防範一氧化碳中毒宣導萬聖節活動「不開窗就搗蛋」圖／消防第二大隊提供
桃市府消防第二大隊楊梅分隊聯合桃園市不動產仲介經紀商業同業公會，於埔心牧場舉辦防範一氧化碳中毒宣導萬聖節活動「不開窗就搗蛋」圖／消防第二大隊提供

天氣逐漸轉涼，天冷時緊閉家中門窗，易造成通風不良，導致一氧化碳中毒發生，桃市府消防第二大隊楊梅分隊聯合桃園市不動產仲介經紀商業同業公會，於埔心牧場舉辦防範一氧化碳中毒宣導萬聖節活動「不開窗就搗蛋」。

今下午消防員裝扮成萬聖節南瓜怪及象徵隱形殺手「一氧化碳」的鐮刀死神演出小劇場，藉由生動活潑的話劇演出，讓民眾了解使用燃氣熱水器應保持室內環境通風，安裝燃氣熱水器應由合格承裝業者及領有燃起熱水器合格承裝技術士設置，才能避免一氧化碳中毒事件發生。

除話劇宣導，另有宣導體驗站、地震體驗車，希望民眾能在遊戲互動的過程中，學習到防火防災相關知識，達到寓教於樂目的。

第二大隊長戴明杉表示，本次活動希望能帶給民眾了解燃氣熱水器正確安裝位置、常見錯誤型態、一氧化碳的危險性及CO中毒如何急救，認識如何防範一氧化碳中毒，悲劇不發生。

桃市府消防第二大隊楊梅分隊結合萬聖節，演話劇讓民眾知道一氧化碳危險。圖／消防第二大隊提供
桃市府消防第二大隊楊梅分隊結合萬聖節，演話劇讓民眾知道一氧化碳危險。圖／消防第二大隊提供

一氧化碳中毒 萬聖節 桃園

延伸閱讀

土城頂埔消防分隊今動土 預計2024年3月完工

嘉義縣人口最多民雄鄉消防分隊明年遷建 鄉長無償撥地

屏縣佳冬消防分隊新建今動土 結合古厝紅磚瓦特色

楊梅地下汙水接管 5條後巷美化融入客家特色

相關新聞

2.8億打造…竹縣首座綜合社福館揭牌 明年上半年營運

新竹縣近年人口持續增長，生育率全台名列前茅，縣府爭取行政院衛生福利部前瞻基礎建設計畫補助，投入2.8億元打新竹縣首座「綜...

賴香伶質疑草漯重劃區自來水申裝拖太久 桃市府：一週內可受理申請

關於觀音區草漯市地重劃區民眾反應自來水申裝問題，台灣自來水公司第二區管理處與桃園市政府工務局今日召開研商會議，已達成共識...

明年1至3月施行雪季服務期 雪霸處：登山安全首要之務

雪霸國家公園管理處明年1月3日至3月31日將實施雪季服務期，提供雪季山區資訊及必要服務，雪山今年初創下近5年來最佳雪況，...

2022桃園三界爺文化祭 明起系列活動起跑

2022桃園三界爺文化祭今於中壢大崙崇德宮舉辦活動開跑記者會，宣布系列活動於明起至11月6日正式展開，今年活動包含三界爺...

去大溪不只逛老街！ 木博館群探索大溪百年光景、漫遊地景風光

桃園最初的發展就從大溪開始，商船循著美麗的大漢溪駛向淡水河進行貿易，造就大溪市鎮的繁華，大溪老街（和平路）、新南老街（中山路）商號林立，氣派的店舖山牆與石柱，融合了閩南傳統風格與日治大正時代盛行的巴洛克元素，訴說歷史的脈絡、見證時代的變遷，歷史老屋經過細心整修，重新打開大溪的文化之窗。

六都外財政表現第一！「會賺錢又積極還債」竹縣長楊文科被讚「減債王」

新竹縣長楊文科積極自籌財源建設、並持續還債，被今（20）日出刊的《商業周刊》地方財政治理調查系列報導，評選新竹縣為非六都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。