2.8億打造…竹縣首座綜合社福館揭牌 明年上半年營運

新竹縣近年人口持續增長，生育率全台名列前茅，縣府爭取行政院衛生福利部前瞻基礎建設計畫補助，投入2.8億元打新竹縣首座「綜合社會福利館」，今天正式揭牌；館內規畫設置托嬰中心、托育資源中心（親子夢想館）、兒童及青少年中心以及竹北區社會福利服務中心等；預計明年上半年廠商進駐後正式營運。

楊文科說，新竹縣幼年人口比率16％，大於老年人口比率13％，是台灣名列前茅的年輕城市，因此綜合社會福利館內特別規畫設置公設民營托嬰中心、托育資源中心、兒童及青少年中心、竹北區社會福利服務中心與里民活動空間；社會處目前正籌備委辦廠商營運招標作業，預計明年上半年營運，將成為竹北社福服務的主要據點，盼讓年輕人「願婚、樂生」，減輕家長們的負擔。

社會處表示，新竹縣綜合社福館地點鄰近竹北市衛生所，基地面積約1299平方公尺，由衛福部補助9000萬元、縣府自籌約1.7億元，竹北市公所補助約2528萬元，合計總經費約2.8億元打造。外觀主要以黑、灰、白色為基調，以透空的深窗與框架遮陽系統，創造建築通透流動感，採複層式綠化，打造無障礙式空間，並取得綠建築與智慧建築標章，規畫為地下2層停車場及地上6層之建築。