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賴香伶質疑草漯重劃區自來水申裝拖太久 桃市府：一週內可受理申請

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
民眾黨桃園市長參選人賴香伶，關心觀音區草漯市地重劃區民眾反應自來水申裝問題。圖／本報資料照
民眾黨桃園市長參選人賴香伶，關心觀音區草漯市地重劃區民眾反應自來水申裝問題。圖／本報資料照

關於觀音區草漯市地重劃區民眾反應自來水申裝問題，台灣自來水公司第二區管理處與桃園市政府工務局今日召開研商會議，已達成共識，除建立雙方的溝通管道外，並由水公司及新工處針對圖資進行協同作業，預計本週內順利完成管線圖資系統匯入，匯入之後，配合自來水公司作業時間，最遲10月27日前將可受理民眾申裝自來水。

賴香伶前天指出，市府去年11月就舉辦完工典禮，市府網站聲稱草漯市地重劃區統包工程在7月就已完工，現在卻遲遲無法接管，草漯地區有二、三十個工地，也有工地早已等著申請接水、接電，卻等不到管線銜接，完工典禮去年早已辦完，市府卻聲稱「管線工程需要較長時間驗收」，等了11個月還等不到自來水，非常離譜，完工啟用典禮都辦完這麼久，市府竟還有藉口推拖。

桃園市政府新工處昨指出，本案開發面積達147.88公頃，於去年9月30日竣工，並今年5月17日完成驗收作業，但因重劃區面積廣大，相關公共設施及公共管線工程的驗收皆需較長時間驗收，這是相關重劃區基礎建設工程較為常見的情形，市府並無拖延，更全力縮短驗收時程。

市府也採取公共管線工程移交與土地所有權人的建築工程施工可同步進行方式，以縮短民眾興建期程，可以盡快入住，市府與自來水公司將盡快完成移交接管，避免影響民眾權益。

工務局今表示，觀音草漯市地重劃工程於去年9月30日竣工，重劃區開發面積達147.88公頃，相當遼闊，為了讓民眾於草漯重劃區新宅能順利交屋入住，桃園市政府積極辦理驗收及後續移交接管程序，並於今年5月17日完成驗收作業，草漯重劃區的電力、電信管線皆已完成移交程序，自來水管線的移交接管作業亦積極辦理中。

重劃區 桃園 建築 賴香伶

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