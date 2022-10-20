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明年1至3月施行雪季服務期 雪霸處：登山安全首要之務
雪霸國家公園管理處明年1月3日至3月31日將實施雪季服務期，提供雪季山區資訊及必要服務，雪山今年初創下近5年來最佳雪況，但雪地發生的山難意外也暴增，在明年初雪季來臨前，雪霸處特別呼籲山友應學習雪季相關知識與技能後再上山，更應共同維護特有的雪山高山生態系，讓後代共享珍貴生態資源。
雪霸國家公園管理處指出，規畫前往雪霸園區登山踏雪的民眾，出發前務必要仔細確認登山裝備，勿貿然攀登，建議雪季攀登隊伍應選擇雪地登山經驗豐富的領隊或教練，隊員也應具備實地雪地登山經驗或曾參加過雪地登山訓練，務必在出發前就先學會最基礎的穿綁冰爪方式、正確冰爪步伐與冰斧的使用，雪季期間登山，完善裝備及行前雪地訓練都是攸關自身安全的重要關鍵。
雪霸處表示，雪山山頂周邊曾受冰河侵蝕形成特殊的碗狀圈谷地景，是台灣少見的高山地景資源；且雪山高海拔山區孕育許多特有、稀有的植物群落，包含玉山圓柏、雪山馬蘭或雪山翻白草等，這些特、稀有植物為適應環境，造就出特殊的共存機制。
根據研究，玉山圓柏灌叢型胸徑每年僅增加0.0206公分；玉山杜鵑的花芽前一年8月就生成，如果花芽遭破壞，次年開花情形就受影響；現今極端氣候頻度增加，更需要每位山友共同維護，登山人的責任是留下最少的活動痕跡，例如不擅離既有步道、不應隨意攀折花木或在無雪地表進行雪訓操作等。
雪霸處呼籲山友，在山林開放管理的同時，也應落實無痕山林與保護山林，更需要山友落實風險評估與自我管理，把登山安全放在首要之務，因為生命保全責任最終只能交給自己，雪季登山前應審慎評估天氣狀況及做好充分準備，如經驗或裝備不足，切勿強行通過積雪結冰路段，以免發生危險。
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