2022桃園三界爺文化祭 明起系列活動起跑

2022桃園三界爺文化祭今於中壢大崙崇德宮舉辦活動開跑記者會，宣布系列活動於明起至11月6日正式展開，今年活動包含三界爺主題特展、三界爺同堂相聚、客庄街藝嘉年華、客庄健走巡禮、祈福三獻禮等系列活動，讓民眾進一步了解三界爺信仰及過往開墾土地歷史。

客家局副局長戴興達表示，活動由客家局委託中壢區公所辦理，今年以三界福祐祈安康為主軸，將三界爺文化祭衍生為台灣的感恩節，強調對環境、萬事萬物的感謝，更打造客家庄嘉年華會，及靜態展示與動態活動實踐環境教育。

桃園主祀三界爺的廟宇共22座，形成著名的三官信仰圈，過往先民灌溉須開闢水圳及陂塘，開闢完成後便興建三官廟，祭祀天官、地官與水官，而在用水協調方面，不僅以三官祭祀組織來推動水權分配，更是早期的水利會組織，極具歷史意義。今年移師中壢舉辦，希望能讓桃園豐富的客家文化被看見。

中壢區長鄭詩鈿表示，活動包含三界爺主題特展、書法大賽、健走巡禮、平安大戲、遶境祈福及音樂會創意市集等等各項活動；另今年的主場活動為11月6日於大崙崇德宮舉辦的「三獻禮」暨平安餐，除了感謝今年三官大帝的護祐，祈求明年順利安康，還有邀請客家金曲歌手曾仲瑋帶領的兩公婆樂團，帶來感恩福祐音樂會，同時在祈福音樂會現場，將進行令旗交接儀式，宣布2023年「桃園三界爺文化祭」將交由大溪三元宮及永安宮接續主辦。