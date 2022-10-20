快訊

林耕仁碩論遭檢舉抄襲同學研究 中華大學調查出爐

幫女友調閱個資？北市刑大一偵查佐遭署政風室調查

義務役延長月領最低生活費1.5萬元？ 主計長回應了

2022桃園三界爺文化祭 明起系列活動起跑

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2022桃園三界爺文化祭今於中壢大崙崇德宮舉辦活動開跑記者會，宣布系列活動於明起至11月6日正式展開。圖／中壢區公所提供
2022桃園三界爺文化祭今於中壢大崙崇德宮舉辦活動開跑記者會，宣布系列活動於明起至11月6日正式展開。圖／中壢區公所提供

2022桃園三界爺文化祭今於中壢大崙崇德宮舉辦活動開跑記者會，宣布系列活動於明起至11月6日正式展開，今年活動包含三界爺主題特展、三界爺同堂相聚、客庄街藝嘉年華、客庄健走巡禮、祈福三獻禮等系列活動，讓民眾進一步了解三界爺信仰及過往開墾土地歷史。

客家局副局長戴興達表示，活動由客家局委託中壢區公所辦理，今年以三界福祐祈安康為主軸，將三界爺文化祭衍生為台灣的感恩節，強調對環境、萬事萬物的感謝，更打造客家庄嘉年華會，及靜態展示與動態活動實踐環境教育。

桃園主祀三界爺的廟宇共22座，形成著名的三官信仰圈，過往先民灌溉須開闢水圳及陂塘，開闢完成後便興建三官廟，祭祀天官、地官與水官，而在用水協調方面，不僅以三官祭祀組織來推動水權分配，更是早期的水利會組織，極具歷史意義。今年移師中壢舉辦，希望能讓桃園豐富的客家文化被看見。

中壢區長鄭詩鈿表示，活動包含三界爺主題特展、書法大賽、健走巡禮、平安大戲、遶境祈福及音樂會創意市集等等各項活動；另今年的主場活動為11月6日於大崙崇德宮舉辦的「三獻禮」暨平安餐，除了感謝今年三官大帝的護祐，祈求明年順利安康，還有邀請客家金曲歌手曾仲瑋帶領的兩公婆樂團，帶來感恩福祐音樂會，同時在祈福音樂會現場，將進行令旗交接儀式，宣布2023年「桃園三界爺文化祭」將交由大溪三元宮及永安宮接續主辦。

桃園 音樂會 健走

延伸閱讀

新北玄天上帝文化祭 6次聖筊送純金項鍊

複製桃園高鐵經驗 交通到位、商城未來加持 台中高鐵特區潛力備受看好

鄭寶清跑原鄉行程 強調若貪汙寧願被關到死

時力要桃園市長參選人簽署選後不酬庸 不規避監督

相關新聞

去大溪不只逛老街！ 木博館群探索大溪百年光景、漫遊地景風光

桃園最初的發展就從大溪開始，商船循著美麗的大漢溪駛向淡水河進行貿易，造就大溪市鎮的繁華，大溪老街（和平路）、新南老街（中山路）商號林立，氣派的店舖山牆與石柱，融合了閩南傳統風格與日治大正時代盛行的巴洛克元素，訴說歷史的脈絡、見證時代的變遷，歷史老屋經過細心整修，重新打開大溪的文化之窗。

桃園市1周18人違反防疫居隔 衛生局開罰

桃園市衛生局今天下午表示，Omicron亞型變異株仍處高原期，但近一周桃園市警方已查獲17人於居家隔離期間違規外出，另有...

台灣的感恩節2022桃園三界爺文化祭 明起系列活動起跑

2022桃園三界爺文化祭今於中壢大崙崇德宮舉辦活動開跑記者會，宣布系列活動於明起至11月6日正式展開，今年活動包含三界爺...

沈慧虹今訪竹市社福機構 轉贈2.8萬口罩

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天參訪仁愛社會福利基金會晨曦發展中心，將熱情支持者贈送的2萬8千個口罩，轉贈給新竹市身障與長...

六都外財政表現第一！「會賺錢又積極還債」竹縣長楊文科被讚「減債王」

新竹縣長楊文科積極自籌財源建設、並持續還債，被今（20）日出刊的《商業周刊》地方財政治理調查系列報導，評選新竹縣為非六都...

「八德區忠義街道路開闢工程」動土典禮 提升城市機能

桃園市政府於今下午辦理「八德區忠義街道路開闢工程」動土典禮，屬縱貫公路桃園內壢間都市計畫的瓶頸道路，工程範圍自華康街路口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。