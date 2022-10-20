沈慧虹今訪竹市社福機構 轉贈2.8萬口罩

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天參訪仁愛社會福利基金會晨曦發展中心，將熱情支持者贈送的2萬8千個口罩，轉贈給新竹市身障與長輩等照顧機構。沈慧虹也感謝社福機構照顧長輩和身障朋友，自己若當選將持續當大家的神隊友，為身障朋友打造「安全、平權、選擇權」的環境。

沈慧虹今天在仁愛社福基金會執行長林湘雅的見證下，將民眾贈送的2.8萬片口罩轉贈予13家照顧機構，身障學員也與沈慧虹分享手繪畫作與陶土，現場氣氛溫馨。

沈慧虹說，過去她與社福團體並肩作戰，尤其是疫情期間與社福機構合作，協助弱勢團體增添防疫物資、落實防疫措施、並協調醫院到機構施打疫苗，未來她將新增2處早療據點，實現「一區一照護」，並致力打造友善環境。

林湘雅表示，沈慧虹過去擔任副市長期間，非常熟悉社福政策，為社福團體解決大小問題，給予很大支持。林湘雅也說，口罩是重要的防疫物資，機構每天都有固定需求，收到口罩很暖心，她也期待，未來沈慧虹繼續推動社福政策，照顧身障朋友。

沈慧虹說，特別感謝裴嘉妮修女來台服務58年，到新竹守護身障朋友，她也感謝林湘雅執行長和社工夥伴，她表示雖然政府力量有限，但因為社福機構的合作支持，讓需要的人都能夠得到暖心照顧。